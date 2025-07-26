  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

ইয়েমেনিদের হাইপারসোনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বেইরশেভাতে

২৬ জুলাই ২০২৫ - ১০:১৬
News ID: 1711387
Source: ABNA
ইয়েমেনিদের হাইপারসোনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বেইরশেভাতে

ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর বেইরশেভা শহর এবং ইসরায়েলি শাসনের আরও কয়েকটি শহরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর, এই শাসনের সেনাবাহিনী একটি ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকানোর দাবি করেছে।

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে তারা ইয়েমেন থেকে নিক্ষেপ করা একটি ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকিয়েছে। একই সময়ে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সতর্কতা ব্যবস্থা পশ্চিম তীর, নেগেভ মরুভূমি এবং মৃত সাগরের আশেপাশের এলাকায় সতর্ক সাইরেন বাজিয়েছিল।

এর আগে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছিল যে তারা ইয়েমেন থেকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ শনাক্ত করেছে এবং এটি ঠেকানোর চেষ্টা করছে। একই সাথে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে, যা ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা কার্যক্রমের কারণে হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী ঘোষণা করেছে যে তারা ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর "বেইরশেভা" এর দিকে "হাইপারসোনিক" ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়েছে।

ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারিও ঘোষণা করেছেন যে, এই গোষ্ঠী তিনটি ড্রোন দিয়ে "ইলাত", "আসকেলান" এবং "আল-খুদাইরা" শহরগুলির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলিকে আঘাত করেছে।

তিনি সতর্ক করেছেন যে, হামলার তীব্রতা বাড়ানোর জন্য আরও বিকল্প বিবেচনা করা হচ্ছে এবং এই পদক্ষেপগুলি গাজায় আগ্রাসন, অবরোধ এবং অনাহার ও গণহত্যার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় নেওয়া হচ্ছে।

এই হামলাগুলি এমন এক সময়ে ঘটছে যখন ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর এবং ইলাত বন্দর সহ ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুগুলিতে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা বাড়িয়েছে।

Your Comment

You are replying to: .
captcha