নেতানিয়াহু: ফ্রান্স কর্তৃক ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি ইসরায়েলের জন্য হুমকি

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফ্রান্সের সিদ্ধান্ত জায়নবাদী শাসনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার ঢেউ তৈরি করেছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী "বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু" এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে এটিকে "ইরান সমর্থিত শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করার দিকে একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ" বলে অভিহিত করেছেন।
আল জাজিরা নেটওয়ার্কের বরাত দিয়ে নেতানিয়াহু বলেছেন: "আমরা ১৫ই মে, ২০২৩ (৭ই অক্টোবর ২০২৩) এর গণহত্যার পর তেল আবিবের পাশাপাশি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোর সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানাই।"
তিনি আরও বলেন: "ফ্রান্সের এই পদক্ষেপ সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করে এবং ইরানের উপর নির্ভরশীল আরেকটি সত্তা তৈরির ঝুঁকি নিয়ে আসে, যেমনটি গাজায় ঘটেছে।"
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন: "বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি [স্বাধীন] ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ইসরায়েলকে ধ্বংস করার জন্য একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে, এর পাশাপাশি সহাবস্থানের জন্য একটি সত্তা হিসেবে নয়।"
তিনি দাবি করেন: "ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের পাশে একটি রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করছে না, বরং তারা ইসরায়েলের পরিবর্তে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।"
ইসরায়েলের উপ-প্রধানমন্ত্রী "ইয়ারিভ লেভিন" ফরাসি প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে "ফ্রান্সের কপালে একটি কলঙ্ক" বলে অভিহিত করেছেন এবং এটিকে "সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন" বলে বর্ণনা করেছেন।
লেভিন জোর দিয়ে বলেছেন: "এখন ইসরায়েলের জন্য পশ্চিম তীরে তার পূর্ণ সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করার সময় এসেছে।"
তিনি আরও বলেন: "পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ফ্রান্সের অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের একটি ন্যায়সঙ্গত এবং ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া।"
একই সময়ে, জায়নবাদী শাসনের যুদ্ধমন্ত্রী "ইসরায়েল কাটজ"ও অনুরূপ মন্তব্যে ফ্রান্সের পদক্ষেপকে "ফ্রান্সের জন্য কলঙ্ক এবং সন্ত্রাসবাদের কাছে আত্মসমর্পণ" বলে অভিহিত করেছেন।
তিনি দাবি করেন: "আমরা কখনই এমন একটি ফিলিস্তিনি শাসনব্যবস্থা গঠন করতে দেব না যা আমাদের নিরাপত্তা এবং অস্তিত্বের প্রকৃতিকে হুমকির মুখে ফেলে এবং ইসরায়েলের ভূমিতে আমাদের ঐতিহাসিক অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।"
এই প্রতিক্রিয়াগুলি এমন এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে যখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট "ইমানুয়েল ম্যাক্রো" বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন: "প্যারিস ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে এবং এই সিদ্ধান্তটি সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে।"
ম্যাক্রো এক্স সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন: "শান্তি সম্ভব" এবং যোগ করেছেন যে প্যারিস "মধ্যপ্রাচ্যে একটি টেকসই ও ন্যায্য শান্তির প্রতি তার ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির কারণে" এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
তিনি গাজায় "অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, সমস্ত জায়নবাদী বন্দীদের মুক্তি এবং গাজার জনগণের কাছে ব্যাপক মানবিক সাহায্য প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার" উপরও জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন যে "গাজাকে নিরাপদ এবং পুনর্গঠন করতে হবে।"
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এর আগেও স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে "একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধুমাত্র একটি নৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন।"
তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে ফ্রান্স কর্তৃক ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি অন্যান্য দেশগুলোকে অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করবে।
ম্যাক্রোর সিদ্ধান্ত কিছু ইউরোপীয় দেশ দ্বারা স্বাগত জানানো হয়েছে। স্পেন, আয়ারল্যান্ড এবং সুইডেন এর আগে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জার্মানি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের সমর্থন করলেও ঘোষণা করেছে যে "এই মুহূর্তে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া একটি ভুল বার্তা দিতে পারে।"
রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্রান্স এই বিষয়ে যুক্তরাজ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। সর্বশেষ ঘটনায়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রায় ৬০ জন লেবার পার্টির সংসদ সদস্য লন্ডনকে অবিলম্বে ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
Your Comment