ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ফ্রান্সের নজিরবিহীন অবস্থান

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, নূরমিয়াজের উদ্ধৃতি দিয়ে, এমন এক পদক্ষেপ যা নিঃসন্দেহে ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে ইউরোপীয় কূটনীতিতে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, বৃহস্পতিবার ফ্রান্স আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইমানুয়েল ম্যাক্রো ঘোষণা করেছেন যে প্যারিস আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে। এই সিদ্ধান্ত কেবল একটি প্রতীকী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় না, বরং মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহাসিক সংঘাতের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন প্রতিফলিত করে; এমন একটি পরিবর্তন যা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শৃঙ্খলার ভবিষ্যতের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূ-রাজনৈতিক, আইনি এবং এমনকি কৌশলগত পরিণতি বয়ে আনতে পারে।
ফ্রান্সের সিদ্ধান্তের কারণ: আদর্শ থেকে জরুরি অবস্থা পর্যন্ত
স্বাভাবিকভাবেই, গাজার জনগণের বিরুদ্ধে জায়নবাদীদের লাগামহীন বর্বরতা ও সহিংসতা, বিশেষ করে ক্ষুধার অস্ত্র ব্যবহার, যা বিশ্ব জনমতে ব্যাপক প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করেছে, প্যারিসের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে বহু-পক্ষীয় কূটনীতির ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক আইনের রক্ষক বলে মনে করে আসছে। তবে সাম্প্রতিক পদক্ষেপকে কেবল প্যারিসের ঐতিহ্যবাহী নীতির ধারাবাহিকতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। বরং, ফিলিস্তিন প্রশ্নে ফ্রান্সের আনুষ্ঠানিক নীতিতে এই স্পষ্ট পরিবর্তনের পেছনে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণ রয়েছে:
-
গাজার ধাক্কা এবং ইউরোপীয় জনমত: ৭ই অক্টোবরের হামলা এবং গাজা যুদ্ধের পর, ফ্রান্সে জনমত – বিশেষ করে তরুণ এবং একাডেমিক মহলের মধ্যে – ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার বিষয়ে তীব্র সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। ফ্রান্স, যা ইউরোপের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার আবাসস্থল, গুরুতর সামাজিক ও গণমাধ্যমের চাপের মুখোমুখি হয়।
-
মাঠ পর্যায়ে দ্বি-রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের ব্যর্থতা: ইসরায়েলের অবৈধ বসতি স্থাপন, ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ধ্বংস এবং গাজার একটি মানবিক বিপর্যয়ে আটকা পড়ে থাকার ধারাবাহিকতায়, অনেক ইউরোপীয় সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে "দ্বি-রাষ্ট্র" সমাধান রক্ষার একমাত্র উপায় হলো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া; এটি একটি ভুলে যাওয়া সমাধানকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি পদক্ষেপ।
-
ইউরোপে সাধারণ পরিবর্তন: সাম্প্রতিক বছরগুলিতে স্পেন, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং অন্যান্য কিছু ইউরোপীয় দেশের সিদ্ধান্তের পর, ইউরোপীয় ইউনিয়নে রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য চাপ বেড়েছে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ফ্রান্স এই ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ব্লকে তার নেতৃত্ব অবস্থানকে সুসংহত করেছে।
-
মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্কের ভারসাম্য: প্যারিস, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মুসলিম জনমতে ইসরায়েলের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল, এখন এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তার কৌশলগত নিরপেক্ষতা পুনর্নির্ধারণ এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে চাইছে।
ফিলিস্তিনকে ফ্রান্সের স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক আইনের স্তরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের বৈধতার একটি টার্নিং পয়েন্ট। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়, অন্যান্য দেশ কর্তৃক রাষ্ট্রগুলির স্বীকৃতি বৈধতা এবং সার্বভৌমত্বের অনুশীলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর আগে, জাতিসংঘের ১৪০ টিরও বেশি সদস্য রাষ্ট্র ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তবে এই স্বীকৃতি প্রধানত গ্লোবাল সাউথ বা ইসলামী বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ঘটেছিল।
ফ্রান্সের পদক্ষেপের অর্থ হল যে একটি পশ্চিমা শক্তি, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি অগ্রণী দেশ, প্রথমবারের মতো স্পষ্টভাবে ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি সংঘাতের বর্ণনা তৈরির ক্ষেত্রে ইসরায়েলের একচেটিয়া আধিপত্যের উপর একটি কূটনৈতিক আঘাত এবং জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতীকী ক্ষমতার ভারসাম্যের উপর প্রভাব ফেলে।
আন্তর্জাতিক পরিণতি: কূটনৈতিক দৃশ্যের পরিবর্তন
ফ্রান্সের সিদ্ধান্তকে পশ্চিমা বিশ্বে একটি ধীর কিন্তু নির্ণায়ক ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত। প্যারিসের ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য কূটনৈতিক বৈধতার একটি ঢেউ নিয়ে আসতে পারে। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন পশ্চিমা বিশ্বের জনমতে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন তীব্রভাবে কমে গেছে; চীন, রাশিয়া এবং গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি ফিলিস্তিনিদের দাবির পেছনে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটরা ইসরায়েলের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন থেকে ধীরে ধীরে বিভক্ত হচ্ছে।
ফ্রান্সের এই পদক্ষেপ বেলজিয়াম, পর্তুগাল এবং এমনকি ইতালির মতো বড় দেশগুলিকে এই পথে চালিত করতে পারে। এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে যে কিছু সংসদ সদস্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন যাতে লন্ডনও প্যারিসের মতো একই রকম সিদ্ধান্ত নেয়। এই ক্ষেত্রে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যা বহু বছর ধরে ফিলিস্তিন প্রশ্নে তার পররাষ্ট্রনীতিতে দ্বৈততা ভোগ করছিল, একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের কাছাকাছি আসছে।
অন্যদিকে, ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল স্বীকৃতিদানকারী সরকারগুলিকে "সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করার" অভিযোগ এনেছে। এই প্রতিক্রিয়া একদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত দেয় এবং অন্যদিকে, তেল আবিবের রাজনৈতিক চরমপন্থা এবং পশ্চিমের আরও মধ্যপন্থী পদ্ধতির মধ্যে ফাটলকে সিলমোহর করে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও, যদিও ট্রাম্প প্রশাসন এখনও ফিলিস্তিনকে একতরফাভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরোধিতা করছে এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্সের পদক্ষেপকে অগ্রহণযোগ্য বলে মূল্যায়ন করেছেন, তবে কংগ্রেসে বিভেদ এবং মানবাধিকার সংস্থা ও একাডেমিক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান চাপ ভবিষ্যতে আরও গুরুতর পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে পারে।
শেষ পর্যন্ত, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে ফ্রান্সের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ফিলিস্তিন প্রশ্নে "বৈধতার পুনঃসংজ্ঞা"র সূচনা বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। এমন এক বিশ্বে যেখানে বৈধতা আর কেবল বন্দুকের নল থেকে আসে না, বরং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ইচ্ছা, জনমত এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার প্রতি আনুগত্য থেকে উদ্ভূত হয়, সেখানে ফিলিস্তিন "অবৈধ দখলদার" এর বিরুদ্ধে "প্রতিরোধকারী শিকার" হিসেবে তার অবস্থান পুনর্গঠন করছে।
ফ্রান্স, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের প্রতি তার দ্বৈত ঐতিহ্য থেকে সরে আসেনি, বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিলিস্তিনকে একটি বিশ্বাসযোগ্য আইনি, কূটনৈতিক এবং এমনকি রাজনৈতিক অভিনেতাতে পরিণত করার জন্য আরও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। এই পদক্ষেপ, যদি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির যোগদান এবং ইসরায়েলের উপর চাপ সৃষ্টির সাথে থাকে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি পুনরুদ্ধারের পথের একটি অংশ হতে পারে; এমন এক শান্তি যা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে "বৈশ্বিক নৈতিকতা" এবং ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের বেশি প্রয়োজন।
