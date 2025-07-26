ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ২২১ জন সদস্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই চিঠিতে ২২১ জন ব্রিটিশ এমপি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কায়ার স্টারমারের কাছে ফিলিস্তিনকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
চিঠিতে বলা হয়েছে: "যুক্তরাজ্য ১৯৮০ সাল থেকে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে সমর্থন করে আসছে। এই ধরনের স্বীকৃতি এই অবস্থানকে বাস্তবতা দেয় এবং আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা নিশ্চিত করে।"
সম্প্রতি, "লেবার পার্টি"-এর প্রায় ৬০ জন ব্রিটিশ এমপি লন্ডন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে তারা যেন অবিলম্বে ফিলিস্তিনকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে ব্রিটেন ফ্রান্সের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে বলেও জানা গেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ব্রিটেনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে দুই দেশের যৌথভাবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।
