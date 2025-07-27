  1. Home
২৭ জুলাই ২০২৫ - ১৫:২২
News ID: 1712073
গাজায় ১০ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজার কয়েকটি এলাকায় ১০ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে ইসরাইল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্থানীয় সময় রোববার (২৭ জুলাই) থেকে গাজার আল-মাওয়াসি, দেইর আল-বালাহ এবং গাজা সিটি এলাকায় সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ‘মানবিক উদ্দেশ্যে’ যুদ্ধে ‘কৌশলগত বিরতি’ ঘোষণা করেছে দখলদার সরকার।

তবে এ ঘোষণার পরও বর্বর ইসরাইলি হামলা অব্যাহত রয়েছে—শুধু স্থানীয় সময় রোববার (২৭ জুলাই) ভোর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

এর আগে‌, স্থানীয় সময় শনিবার (২৬ জুলাই) ৭১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন, যাদের মধ্যে ৪২ জন ছিলেন সাহায্যের অপেক্ষায় থাকা বেসামরিক নাগরিক। এছাড়াও, গত ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার সকাল ৬টা থেকে রোববার সকাল ৬টা পর্যন্ত) অনাহারে আরও ৫ ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। 

