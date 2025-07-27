ট্রাম্পের সফরের সাথে সাথে স্কটল্যান্ডে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিউজউইকের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্কটল্যান্ড সফর আবারও জনসাধারণের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। এডিনবার্গ, অ্যাবারডিন এবং ডামফ্রাইস শহরে শত শত মানুষ রাস্তায় নেমে আসে, "ট্রাম্প বন্ধ করুন," "গাজা মুক্ত করুন," এবং "ডোনাল্ডকে নীরব করুন" এর মতো প্ল্যাকার্ড ধরে।
আমেরিকান প্রকাশনা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসও একটি প্রতিবেদনে লিখেছে: ট্রাম্প যখন টার্নবেরি এলাকায় তার গল্ফ কোর্সে ছিলেন, তখন বিক্ষোভকারীরা অভিবাসন, গাজা যুদ্ধ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তার নীতির নিন্দা করেছিল।
কিছু বিক্ষোভকারী যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইনের সাথে ট্রাম্পের সম্ভাব্য সংযোগের দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন, যার মধ্যে একজন মহিলা ট্রাম্প এবং এপস্টাইনের নয়টি ছবি সম্বলিত একটি প্ল্যাকার্ড ধরেছিলেন যার ক্যাপশন ছিল "সবচেয়ে ভালো বন্ধু চিরকাল" এবং আরেকটি এপস্টাইনের ফাইল প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
