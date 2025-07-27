  1. Home
সামরিক অভিযান বন্ধের ঘোষণা সত্ত্বেও "গাজা নিরাপদ অঞ্চলে" মারাত্মক ইসরায়েলি হামলা।

২৮ জুলাই ২০২৫ - ০১:২০
গাজার তিনটি এলাকায় সামরিক অভিযান সাময়িকভাবে কৌশলগতভাবে বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী অবরুদ্ধ অঞ্চল জুড়ে বেশ কয়েকটি আক্রমণ চালিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার তিনটি এলাকায় সামরিক অভিযান সাময়িকভাবে কৌশলগতভাবে বন্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী অবরুদ্ধ অঞ্চল জুড়ে বেশ কয়েকটি আক্রমণ চালিয়েছে, যার ফলে ৫৩ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে - যার মধ্যে ৩২ জন সাহায্য কর্মীও রয়েছে।

শাফাকনা অনুবাদ পরিষেবা অনুসারে, আল জাজিরার সংবাদদাতা হিন্দ খোদারি জানিয়েছেন যে গাজা সিটিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিরাপদ অঞ্চলে ইসরায়েলি বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, হামলায় একটি বেকারি লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, যেখানে একজন মহিলা এবং তার চার শিশু সহ কমপক্ষে পাঁচজন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হন।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী রবিবার সকালে আল-মাওয়াসি, দেইর আল-বালাহ এবং গাজা সিটি এলাকায় সকাল ১০টা (গ্রিনিচ মান সময় ৭টা) থেকে রাত ৮টা (গ্রিনিচ মান সময় ৫টা) পর্যন্ত ১০ ঘন্টার

যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। ইসরায়েলি সরকার দাবি করেছে যে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হয়েছে।

তবে, গাজার বেশ কয়েকটি এলাকায় গোলাবর্ষণ করা হয়েছে, যার মধ্যে এমন এলাকাও রয়েছে যেখানে ত্রাণ বিতরণ এবং সরবরাহ করা হচ্ছে।

