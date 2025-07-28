আমরা এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির বৃদ্ধি উপেক্ষা করিনি।

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী-মোহাম্মদ নাঈনী জায়নবাদী শাসনের যুদ্ধমন্ত্রীর ইরানের বিরুদ্ধে বকবকানি সম্পর্কে বলেন: "এই বকবকানিগুলো মূলত মনস্তাত্ত্বিক অপারেশনের অংশ; তবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনী এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির বৃদ্ধি উপেক্ষা করেনি।"
তিনি "সত্য প্রতিশ্রুতি" অভিযান এবং ১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের সফল অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন: "শত্রু উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি করে সমাজের মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তাকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছে; অথচ তারা ইরানের কঠোর এবং নরম উভয় শক্তিকেই ভালোভাবে পরীক্ষা করেছে।"
তিনি বলেন: "আমাদের কঠোর শক্তি ছিল বিভিন্ন মাত্রায় একটি প্রতিরক্ষা ও আক্রমণাত্মক শক্তি যা শত্রুর সমস্ত হিসাব-নিকাশ ভেঙে দিয়েছে," এবং যোগ করেন: "ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নরম শক্তিও ছিল বিচক্ষণ নেতৃত্ব, জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতীয় ঐক্য, যা শত্রুর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।"
IRGC-এর মুখপাত্র উল্লেখ করেন: "১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে জায়নবাদী শাসন হতাশ হয়ে পড়েছিল এবং যদি ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র অভিযান একই তীব্রতায় চলতে থাকত, তাহলে আজ এই শাসনের কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।"
