  1. Home
  2. সেবা
  3. ইরানের সংবাদ

আমরা এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির বৃদ্ধি উপেক্ষা করিনি।

২৮ জুলাই ২০২৫ - ১২:৪২
News ID: 1712342
Source: ABNA
আমরা এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির বৃদ্ধি উপেক্ষা করিনি।

ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কর্পসের (IRGC) মুখপাত্র এবং জনসংযোগ বিষয়ক উপ-প্রধান বলেন যে, আমাদের কঠোর শক্তি বিভিন্ন মাত্রায় একটি প্রতিরক্ষা ও আক্রমণাত্মক শক্তি ছিল যা শত্রুর সমস্ত হিসাব-নিকাশ ভেঙে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন: "ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নরম শক্তিও ছিল বিচক্ষণ নেতৃত্ব, জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতীয় ঐক্য, যা শত্রুর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।"

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী-মোহাম্মদ নাঈনী জায়নবাদী শাসনের যুদ্ধমন্ত্রীর ইরানের বিরুদ্ধে বকবকানি সম্পর্কে বলেন: "এই বকবকানিগুলো মূলত মনস্তাত্ত্বিক অপারেশনের অংশ; তবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনী এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির বৃদ্ধি উপেক্ষা করেনি।"

তিনি "সত্য প্রতিশ্রুতি" অভিযান এবং ১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের সফল অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন: "শত্রু উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি করে সমাজের মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তাকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছে; অথচ তারা ইরানের কঠোর এবং নরম উভয় শক্তিকেই ভালোভাবে পরীক্ষা করেছে।"

তিনি বলেন: "আমাদের কঠোর শক্তি ছিল বিভিন্ন মাত্রায় একটি প্রতিরক্ষা ও আক্রমণাত্মক শক্তি যা শত্রুর সমস্ত হিসাব-নিকাশ ভেঙে দিয়েছে," এবং যোগ করেন: "ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নরম শক্তিও ছিল বিচক্ষণ নেতৃত্ব, জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতীয় ঐক্য, যা শত্রুর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।"

IRGC-এর মুখপাত্র উল্লেখ করেন: "১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে জায়নবাদী শাসন হতাশ হয়ে পড়েছিল এবং যদি ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র অভিযান একই তীব্রতায় চলতে থাকত, তাহলে আজ এই শাসনের কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।"

Your Comment

You are replying to: .
captcha