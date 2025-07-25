  1. Home
গাজায় গণহত্যা চলছে, মানুষ ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে

২৬ জুলাই ২০২৫ - ০২:১৭
গাজার নিরীহ মানুষের ওপর ইসরাইলি দখলদার ও বর্ণবাদী শাসনের নির্মম গণহত্যা, খাদ্য অবরোধ ও পশ্চিমা অস্ত্র ব্যবহারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাঈল বাকায়ি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসমাইল বাকায়ি এক্স (সাবেক টুইটার) প্ল্যাটফর্মে এক বার্তায় লিখেছেন, “দখলদার ও বর্ণবাদী ইসরাইল পশ্চিমা অস্ত্র দিয়ে হত্যা করছে, পশ্চিমাদের নীরব সম্মতিতে মানুষকে অনাহারে মরতে বাধ্য করছে এবং মার্কিন ভেটো ও পশ্চিমা সমর্থনের আড়ালে বারবার জবাবদিহিতা থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে।”

তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “এখন আর দেরি করার সুযোগ নেই। আর নয় ফাঁকা প্রতিশ্রুতি, আর নয় দ্বিমুখী আচরণ। নিরীহ গাজাবাসীকে ক্ষুধা ও গণবিনাশ থেকে রক্ষা করা আমাদের সকলের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব।”

তিনি আরও বলেন, “ইসরাইলি হিংস্র অপরাধীদের থামাতে হবে এবং তাদের বর্বরতা ও অমানবিক অপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।”

