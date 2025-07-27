  1. Home
ইহুদিবাদের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনার সাথে আছি - পাকিস্তানি শিক্ষার্থীরা।

২৮ জুলাই ২০২৫ - ০২:২৩
News ID: 1712186
বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার কাছে পাকিস্তানের শিক্ষার্থীরা এবং জনগণের ভালোবাসা এবং আনুগত্যে ভরা একটি চিঠি / ইহুদিবাদের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনার সাথে আছি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের মুসলিম শিক্ষার্থীরাএবং জনগণের একটি দল ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং অঙ্গীকারে পূর্ণ একটি চিঠি লিখেছে, যেখানে বিশ্বের নিপীড়িতদের সমর্থন, অহংকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং ইসলামী উম্মাহকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তার নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়েছে।

পাকিস্তানের মুসলিম শিক্ষার্থীরা এবং জনগণের একটি দল ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং অঙ্গীকারে পূর্ণ একটি চিঠি লিখেছে, যেখানে বিশ্বের নিপীড়িতদের সমর্থন, অহংকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং ইসলামী উম্মাহকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। এই চিঠিতে, তারা ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ ও অধ্যবসায়ের পথে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

