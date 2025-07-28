নেতানিয়াহু এবং অন্যান্য অপরাধী ইসরায়েলি নেতাদের বিচারের দাবি হামাসের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে ইহুদিবাদী সরকার গাজা উপত্যকায় আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।
হামাস উল্লেখ করেছে যে ইসরায়েলি সরকারের লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক চাপ এবং নিন্দা এড়িয়ে আমাদের জনগণকে অনাহারে রাখার নৃশংস নীতি অব্যাহত রাখার উপর জোর দেওয়া।
আন্দোলনটি আরও বলেছে, "আমরা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের কাছে এমন একটি রায় জারি করার জন্য অনুরোধ করছি যা গাজা উপত্যকায় প্রায় বাইশ মাস ধরে চলমান গণহত্যা বন্ধ করবে।"
হামাস আরও বলেছে, "আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে তারা ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর নেতাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করুক এবং নেতানিয়াহু এবং গণহত্যার অপরাধের অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তি থেকে বাঁচতে না দিক।"
