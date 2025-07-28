ফিলিস্তিন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন শুরু হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল জাজিরার মতে, ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারোট উদ্বোধনী অধিবেশনে বলেছেন।
তিনি এই সম্মেলনকে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান বাস্তবায়নের জন্য একটি "সমাবর্তন বিন্দু" বলে অভিহিত করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে তার দেশ মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক সমাধানের দিকে একটি অপ্রতিরোধ্য গতি শুরু করেছে।
তিনি গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ ও দুর্ভোগের অবসান এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতি শুরু করার আহ্বান জানান, উল্লেখ করে যে অবরুদ্ধ অঞ্চলে "সহায়তা গ্রহণের সময় শিশু এবং মহিলাদের লক্ষ্যবস্তু করা অগ্রহণযোগ্য"। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে গাজার যুদ্ধের সমাপ্তি থেকে সমগ্র ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাতের অবসানের দিকে একটি রূপান্তর অবশ্যই হতে হবে।
