গাজার শিশুরা এক টুকরো রুটির জন্য আকুল; আরব ও ইসলামী বিশ্বের শাসকদের জন্য ধিক্।

কোম নগরীর জুমার নামাজের ইমাম আয়াতুল্লাহ আরাফি বলেছেন যে গাজার পরিস্থিতি খুবই কঠিন এবং হৃদয়বিদারক: রক্তপিপাসু আমেরিকা, ঘুমন্ত ইউরোপ, বন্য ইহুদি, দুর্বল ও নির্ভরশীল সংস্থা, ব্যর্থ ও দেউলিয়া প্রতিষ্ঠান, পাকিস্তান, মিশর ইত্যাদি মুসলিম দেশ, আঞ্চলিক সরকার ও শাসকবর্গ, আঞ্চলিক সেনাবাহিনী, অর্থনৈতিক ও গণমাধ্যম দৈত্য এবং অন্যান্যরা - সবাই কি নতুন কারবালার এবং নতুন আশুরার ঘটনা দেখছে ও শুনছে
গাজার শিশুরা খাদ্য ও ওষুধ ছাড়া এবং এক টুকরো রুটির জন্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
তিনি অব্যাহত রেখেছেন: গাজার শিশুরা ক্ষুধার্ত পেট, নিষ্পেষিত হাড়, কম্পিত হৃদয়, ঝাপসা চোখ, দুর্বল দেহ, তৃষ্ণার্ত ঠোঁট, নিস্তেজ পা এবং পিঠের সাথে লেগে থাকা পেট নিয়ে এক টুকরো রুটি এবং এক বেলার খাবারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির কোণে বসে আছে বা ওষুধ ও চিকিৎসা ছাড়া হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে।
আরব ও ইসলামী বিশ্বের শাসকদের জন্য আফসোস
দেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বলেছেন: নজফ এবং ক্বুমের বড় আলেম ও মারজিয়ারা বলেছেন যে আমরা সবাই দায়ী। আফসোস আরব ও ইসলামী বিশ্বের শাসকদের এবং দুর্বল সেনাবাহিনীকে। যদি তোমরা নীরব থাকো, তবে আগামীকাল তোমাদের পালা। আজ একটি নতুন মোড় শুরু হয়েছে, কিন্তু বিশ্ব জানুক যে এই সমস্ত নিপীড়নের মাঝেও হামাস, প্রতিরোধ এবং হিজবুল্লাহ জীবিত এবং প্রস্তুত, এবং সাহসী ও শক্তিশালী ইয়েমেন পাশে আছে এবং শক্তিশালী ইরান দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সারা বিশ্ব জানুক যে আমরা এই অবিচারের বিরুদ্ধে শান্ত থাকব না।
ইসলামী সরকারগুলোর নেপথ্যে অপরাধীদের সাহায্য করা উচিত নয়
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন: সরকার এবং ক্ষমতাবানরা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করুন এবং নেপথ্যে অপরাধীদের সাহায্য করা বন্ধ করুন। ইরান এবং ইয়েমেন থেকে শিখুন। আমাদের বড় মারজা এবং নেতৃত্ব থেকে অনুপ্রাণিত হন। উম্মাহর মর্যাদা এবং আপনাদের ভবিষ্যৎকে সাহসিকতার সাথে সমর্থন করতে হবে। ফিলিস্তিন একটি প্রতীক। আমাদের সারি অবিচল থাকতে হবে।
