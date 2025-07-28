আল-হাশদ আশ-শাবি: আমরা আদেশ অমান্যকারী কোনো ব্যক্তিকে ছাড় দেব না

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইরাকের আল-হাশদ আশ-শাবি সংস্থা জোর দিয়ে বলেছে যে, এই সংস্থা আদেশ অমান্যকারী বা সাধারণ নিরাপত্তা কাঠামোর বাইরে কাজ করা কোনো ব্যক্তিকে ছাড় দেবে না।
ইরাকের সরকারি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, এই সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, এটি মাতৃভূমির জন্য একটি ঢাল হিসেবে এবং সরকারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সম্প্রসারণ হিসেবে গঠিত হয়েছে।
আল-হাশদ আশ-শাবি জোর দিয়ে বলেছে যে, এটি সরকার এবং তার বৈধ নেতৃত্বের অধীনে কাজ করে এবং এই কাঠামোর বাইরের যেকোনো ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কাজ আইন লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।
ইরাকের প্রধানমন্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এর আগে একটি জরুরি নিরাপত্তা বৈঠকে বাগদাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তরে হামলার সাথে জড়িতদের বিচারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।
ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাগদাদে সশস্ত্র পদক্ষেপের পর ১৪ জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেছে যে, তারা কাউকে সরকারি সংস্থাগুলোতে আক্রমণ করতে বা আইনের শাসনের জন্য হুমকি হতে দেবে না।
এর আগেও ইরাকের প্রধানমন্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বাগদাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তরে সাম্প্রতিক ঘটনার পর একটি উচ্চ তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
Your Comment