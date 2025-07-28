চরমপন্থী জায়নবাদী মন্ত্রী: মানবিক সাহায্যের পরিবর্তে গাজায় বোমা পাঠান

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, জায়নবাদী শাসনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির মানবিক সাহায্য পাঠানোর পরিবর্তে গাজা উপত্যকায় হামলা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
সিএনএন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেন-গভির একটি ভিডিওতে বলেছেন: "এটি একটি নৈতিক পরাজয়। যখন আমাদের জিম্মিরা গাজায় রয়েছে, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠাচ্ছেন।"
তিনি আরও বলেন: "আমি বিশ্বাস করি যে এই পর্যায়ে, গাজায় কেবল একটি জিনিস পাঠানো উচিত; বোমা যা বিস্ফোরিত হবে, আক্রমণ করবে, অভিবাসনকে উৎসাহিত করবে এবং যুদ্ধে জয়ী হবে।"
শনিবার, এই চরমপন্থী জায়নবাদী মন্ত্রী মন্ত্রিসভার গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানোর সিদ্ধান্তকে নিন্দা করেন এবং এটিকে হামাস আন্দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করেন।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি কিছু আরব দেশ থেকে মানবিক সাহায্য গাজা উপত্যকায় পৌঁছেছে।
Your Comment