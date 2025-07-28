জেরুজালেমের মুফতিকে আল-আকসা মসজিদে প্রবেশে নিষেধ করা হয়েছে

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, রবিবার ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী জেরুজালেম এবং ফিলিস্তিনি ভূমিগুলোর গ্র্যান্ড মুফতি এবং আল-আকসা মসজিদের খতিব শেখ মুহাম্মদ হুসেইনকে একটি সরকারি আদেশ জারি করেছে, যার ভিত্তিতে তাকে এক সপ্তাহের জন্য আল-আকসা মসজিদে প্রবেশে নিষেধ করা হয়েছে; এই আদেশ বাড়ানোও হতে পারে।
জেরুজালেম গভর্নরেটের ঘোষণা অনুযায়ী, দখলদার বাহিনী মুফতি হুসেইনকে তলব করে এবং আল-আকসা মসজিদে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করার আদেশটি তাকে হস্তান্তর করে, যা আরও আট দিনের জন্য বাড়ানো যেতে পারে। এই পদক্ষেপের কারণ হিসেবে জুমার খুতবায় গাজা সম্পর্কে তার বক্তব্যকে উল্লেখ করা হয়েছে।
শেখ মুহাম্মদ হুসেইন এই বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন যে, রবিবার সকালে তাকে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক জেরুজালেম শহরের পুরাতন অংশের একটি কেন্দ্রে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল। এই তলব করা হয় যখন তিনি জুমার খুতবায় গাজার ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অনাহার নীতিকে সমালোচনা করেছিলেন।
উল্লেখ্য, গত শুক্রবারও দখলদার বাহিনী শেখ হুসেইনকে আল-আকসা মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে আটক করেছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
