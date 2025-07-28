ইরানের পরমাণু কর্মসূচি আন্তর্জাতিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কৌশলগত বিষয়ে পাকিস্তানি এক গবেষক, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি পশ্চিমা ফ্রন্টের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের সমালোচনা করেছেন।
তিনি বলেছেন, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (এনপিটি) দায়িত্বশীল একটি সদস্য দেশের বিরুদ্ধে একতরফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ। তিনি আরও বলেন: তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি আসলে পক্ষপাতদুষ্ট পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ভণ্ডামির প্রতি একটি যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া।
পাকিস্তানের একটি শীর্ষস্থানীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইসলামাবাদ ইনস্টিটিউট অফ পলিসি রিসার্চ (আইপিআরআই) এর সদস্য আলিয়া বাতুল একটি নোটে বলেছেন: ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী এবং আমেরিকার আগ্রাসনের ঘটনা তেহরানের প্রতি পশ্চিমাদের দ্বৈত আচরণের প্রমাণ।
একদিকে ইসরাইলের পারমাণবিক অস্ত্রাগারের উন্নয়নের প্রতি সমর্থন, অপরদিকে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার আচরণের বিরুদ্ধে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পদক্ষেপের বৈধতাকে সমর্থন করেন তিনি। পাকিস্তানের কৌশলগত বিষয়ের এই গবেষক তাঁর বার্তায় বলেছেন: শক্তিশালী এবং উন্নত দেশগুলো প্রায়ই তাদের তৈরি নীতিগুলো উপেক্ষা করে। অন্যদিকে দুর্বল দেশগুলোকে নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। আলিয়া বাতুল জোর দিয়ে বলেন যে "ইরান বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে না বরং প্রতিকূল ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশে আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখে।
