ইয়েমেনি সেনাবাহিনী জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে হামলার তীব্রতা বৃদ্ধির নতুন পর্যায় ঘোষণা করেছে

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইয়েমেনি সেনাবাহিনী সমুদ্রপথে হামলার নতুন পর্যায় শুরুর মাধ্যমে জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার মাত্রা বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে।
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহইয়া সারি আল-মাসিরাহ নেটওয়ার্কে প্রচারিত তার সামরিক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন: "ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী সহায়তামূলক সামরিক অভিযান জোরদার করতে এবং জায়নবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে সমুদ্র অবরোধের চতুর্থ পর্যায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী রবিবার সন্ধ্যা, ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে একটি নতুন বিবৃতি জারি করেছে এবং সামরিক সহায়তা অভিযান জোরদার করার এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সমুদ্র অবরোধের চতুর্থ পর্যায় শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। এই পদক্ষেপ গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি দখলদারদের চলমান গণহত্যা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে যে "দখলকৃত ফিলিস্তিনে, বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, যার মধ্যে গণহত্যা যুদ্ধ অব্যাহত থাকা এবং মাসব্যাপী আগ্রাসন ও অবরোধের ফলে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি শহীদ হওয়া, যা লজ্জাজনক আরব, ইসলামী এবং আন্তর্জাতিক নীরবতার মধ্যে ঘটছে।"
বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "আধুনিক ইতিহাসে নজিরবিহীন এই ভয়ঙ্কর ও বর্বরোচিত গণহত্যার ধারাবাহিকতার মুখে ইয়েমেন নিজেকে ধর্মীয়, নৈতিক এবং মানবিক দায়িত্বের মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছে অসহায়দের প্রতি, যারা প্রতিদিন এবং রাতারাতি বিমান, স্থল এবং সমুদ্রপথে বোমা হামলা এবং গাজার কঠোর ও শ্বাসরুদ্ধকর অবরোধের ফলে সৃষ্ট ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মাধ্যমে হত্যা ও ধ্বংসের শিকার হচ্ছে। এটি কোনো মানুষের পক্ষে, আরব এবং মুসলমানদের কথা তো বাদই দিলাম, গ্রহণযোগ্য নয়।"
এই বিবৃতি অনুসারে, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী ঘোষণা করেছে যে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে, তারা তাদের সামরিক সহায়তা অভিযান জোরদার করতে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সমুদ্র অবরোধের চতুর্থ পর্যায় বাস্তবায়ন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"
বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে "এই পর্যায়টি সেই সমস্ত জাহাজের লক্ষ্যবস্তু করা অন্তর্ভুক্ত করে যা শত্রুর 'ইসরায়েলি' বন্দরগুলির সাথে লেনদেনকারী কোনো কোম্পানির মালিকানাধীন, সেই কোম্পানির জাতীয়তা নির্বিশেষে এবং ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর নাগালের মধ্যে যে কোনো স্থানে।"
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী বিবৃতি জারির পরপরই সমস্ত কোম্পানিকে ইসরায়েলি বন্দরগুলির সাথে তাদের লেনদেন বন্ধ করার সরাসরি সতর্কবার্তা জারি করেছে।
তারা সতর্ক করেছে যে, যে জাহাজগুলো এই সতর্কতা লঙ্ঘন করবে, "তাদের গন্তব্য নির্বিশেষে এবং যেখানেই ইয়েমেনি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন তাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে," তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হবে।
এই বিবৃতিতে সমস্ত দেশকে ইসরায়েলি শত্রুকে আগ্রাসন বন্ধ করতে এবং গাজা উপত্যকার অবরোধ প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিতে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং জোর দেওয়া হয়েছে যে "এই পৃথিবীতে কোনো স্বাধীন মানুষ যা ঘটছে তা মেনে নিতে পারে না।"
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী তাদের বিবৃতি শেষ করেছে এই জোর দিয়ে যে তাদের পদক্ষেপ "ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি তাদের নৈতিক ও মানবিক অঙ্গীকারের প্রকাশ," এবং বলেছে: "গাজায় আগ্রাসন বন্ধ এবং অবরোধ প্রত্যাহার হওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত সামরিক অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে।"
