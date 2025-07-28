ব্রাজিল হেগের আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার দায়ের করা মামলায় যোগ দিচ্ছে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার ঘোষণা করেছে যে, দেশটি গাজা উপত্যকায় "গণহত্যা" চালানোর অভিযোগে হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার দায়ের করা মামলার আনুষ্ঠানিক হস্তক্ষেপে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে, যারা এই অভিযোগগুলোকে "ভিত্তিহীন" বলে অভিহিত করেছে। গাজায় যুদ্ধ বন্ধ এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি সুস্পষ্ট বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে: "ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে চলমান অপরাধের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উদাসীন থাকতে পারে না। ব্রাজিল বিশ্বাস করে যে নৈতিক অস্পষ্টতা বা রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার আর কোনো সুযোগ নেই। দায়মুক্তি আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে দুর্বল করে।" এই বিবৃতিতে গাজা ও পশ্চিম তীরে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা, বেসামরিক নাগরিকদের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, এবং যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ক্ষুধার নিষ্ঠুর ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত। ব্রাজিল "জোরপূর্বক ভূখণ্ড দখল" এবং "অবৈধ বসতি সম্প্রসারণ" কে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে সমালোচনা করেছে।
এই পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে ব্রাজিল চিলি, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, লিবিয়া এবং স্পেনের মতো অন্যান্য দেশগুলোর সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলায় সমর্থন জানাচ্ছে, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার দৃঢ় অবস্থানের মূল কারণ। লুলা, যাকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে নেতানিয়াহু সরকার গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে হলোকাস্টের সাথে তুলনা করার জন্য "অবাঞ্ছিত ব্যক্তি" ঘোষণা করেছিল, সম্প্রতি রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন: "ইসরায়েল কর্তৃক গাজায় সংঘটিত গণহত্যা, নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের নির্মম হত্যা এবং যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ক্ষুধার ব্যবহারের প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না।"
আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে, দক্ষিণ আফ্রিকার মামলা, যা ডিসেম্বর ২০২৩-এ হেগের আদালতে দায়ের করা হয়েছিল, ইসরায়েলকে ১৯৪৮ সালের গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি কনভেনশন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে। এই মামলায় বেসামরিক নাগরিকদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস, মানবিক সহায়তা প্রদানে বাধা এবং ফিলিস্তিনিদের একটি গোষ্ঠীর শারীরিক বিনাশের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করার কথা উল্লেখ করে ইসরায়েলের সামরিক অভিযান বন্ধের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা জারির দাবি জানানো হয়েছে। হেগের আদালত জানুয়ারি, মার্চ এবং মে ২০২৪-এর রায়ে ইসরায়েলকে যেকোনো সম্ভাব্য গণহত্যার কাজ প্রতিরোধ করতে এবং মানবিক সহায়তার অবিলম্বে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বলেছিল, কিন্তু প্রতিবেদনগুলো এই আদেশ লঙ্ঘনের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে।
ব্রাজিল তার বিবৃতিতে নির্দিষ্ট অপরাধের উদাহরণ উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে গাজার একমাত্র ক্যাথলিক গির্জায় হামলা এবং পশ্চিম তীরের তাইবে শহরে সেন্ট জর্জ অর্থোডক্স গির্জায় সাম্প্রতিক আগুন লাগানো। দেশটি পশ্চিম তীরের চরমপন্থী বসতি স্থাপনকারীদের নিরলস সহিংসতার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছে এবং এই কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। লুলা, যিনি সর্বদা ১৯৬৭ সালের সীমানার মধ্যে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের সমর্থন করেছেন, তিনি টেকসই শান্তি অর্জনের জন্য ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অবসান ঘটার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।
ব্রাজিলের এই সিদ্ধান্ত এমন সময়ে ঘোষণা করা হয়েছে যখন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সহ মানবিক সংস্থাগুলো সতর্ক করেছে যে, ইসরায়েলের মানবিক সহায়তা সরবরাহের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা গাজাকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। ইউএনআরডব্লিউএ-এর প্রধান ফিলিপ লাজারিনি বলেছেন: "গাজার মানুষ না জীবিত, না মৃত, বরং তারা চলমান লাশের মতো।" তিনি মিশর ও জর্ডান সীমান্তে ৬,০০০ ট্রাক খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় থাকার খবর দিয়েছেন।
ব্রাজিলের কূটনীতি মানবিক সহায়তা বিতরণ পয়েন্টগুলোতে বেসামরিক নাগরিকদের উপর বারবার হামলার কথা উল্লেখ করেছে এবং এটিকে "মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন" হিসেবে অভিহিত করেছে। উল্লেখ্য, অক্টোবর ২০২৩ থেকে ইসরায়েলি বাহিনী বিমান হামলা, বোমা হামলা এবং গুলিবর্ষণে প্রায় ৬০,০০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।
