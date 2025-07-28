জায়নবাদী শাসনের দূতাবাসের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের পর চার তরুণ বাহরাইনি আটক

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, বাহরাইনের নিরাপত্তা বাহিনী চার তরুণ বাহরাইনিকে মানামায় জায়নবাদী শাসনের দূতাবাসের সামনে একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশ নেওয়ার পর আটক করেছে, যা গাজায় চলমান অবরোধ ও অপরাধের প্রতিবাদে আয়োজিত হয়েছিল।
এই আটক তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করার পর সংঘটিত হয়েছে; অধিকার কর্মীদের মতে, এই পদক্ষেপ বাহরাইন সরকারের পক্ষ থেকে ভিন্নমতের কণ্ঠস্বর দমন এবং ফিলিস্তিন ইস্যুর প্রতি সমর্থন দমনের একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা।
এই তরুণরা একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে গাজার বিরুদ্ধে অব্যাহত আগ্রাসন এবং দখলদার শাসনের দ্বারা ফিলিস্তিনি জনগণের অবরোধ ও অনাহার নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তারা অবিলম্বে হামলা বন্ধ করার এবং গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানোর জন্য সীমান্তপথ খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল।
Your Comment