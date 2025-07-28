  1. Home
ওবামা গাজায় দুর্ভিক্ষ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন

২৮ জুলাই ২০২৫ - ১২:৪৯
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট গাজায় একটি প্রতিরোধযোগ্য দুর্ভিক্ষ রোধে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, বারাক ওবামা এই সোমবার গাজায় একটি প্রতিরোধযোগ্য দুর্ভিক্ষ রোধে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স (টুইটার)-এ লিখেছেন: "গাজা সংকটের একটি টেকসই সমাধানে সকল জিম্মি (ইসরায়েলি বন্দী) এর প্রত্যাবর্তন এবং ইসরায়েলি সামরিক অভিযান বন্ধ করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, এছাড়াও প্রতিরোধযোগ্য ক্ষুধার কারণে নিরপরাধ মানুষের বিপর্যয়মূলক মৃত্যু রোধে জরুরি পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা জোর দেওয়া হচ্ছে।"

তিনি তার লেখায় আরও বলেন: "গাজার জনগণের কাছে সাহায্য পৌঁছানোর অনুমতি দিতে হবে। গাজার বেসামরিক পরিবারগুলো থেকে খাবার ও পানি দূরে রাখার কোনো যুক্তি নেই।"

উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থান সংস্থা (UNRWA) জানিয়েছে যে গাজায় প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে একজন অপুষ্টিতে ভুগছে। একই সময়ে, ক্ষুধার কারণে মৃতের সংখ্যা বাড়তে চলেছে এবং আরও বেশি শিশুর দুর্ভিক্ষে মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে, যার ফলে দুর্ভিক্ষে নিহত শিশুর সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গেছে।

