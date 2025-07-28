আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, ডিক্লাসিফাইড ইউ.কে সংবাদ সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, বিবিসি, যা যুক্তরাজ্যের সরকারি তহবিলে পরিচালিত হয়, গাজায় ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সময় ইসরায়েলি শাসনের প্রতি দেশটির সরকারের সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের ব্যাপক মাত্রা প্রকাশ করতে পদ্ধতিগতভাবে অস্বীকার করেছে। এই সেন্সরশিপ, যা মিডিয়া বিশ্লেষকদের দ্বারা "জাতীয় কেলেঙ্কারি" হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে, কেবল সত্যকে বিকৃত করেনি, বরং ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অপরাধের ধারাবাহিকতায় সহায়তা করেছে।
পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, এই গণমাধ্যম অক্টোবর ২০২৩ সাল থেকে ইসরায়েলের সাথে যুক্তরাজ্যের সামরিক সহযোগিতা খুব কমই প্রকাশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, গত ১৫ মাসে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের গাজার উপর দিয়ে গোয়েন্দা ফ্লাইটগুলোর কথা মাত্র চারবার উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ ইসরায়েলের গোয়েন্দা অভিযানকে সমর্থন করার জন্য প্রায় প্রতিদিনই শত শত গুপ্তচরবৃত্তি মিশন পরিচালিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে যে এই ফ্লাইটগুলো কেবল হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের মুক্তির জন্য সহায়তা করার উদ্দেশ্যে, তবে এই গণমাধ্যম ইসরায়েলকে লক্ষ্যবস্তু তথ্য সরবরাহ বা অস্ত্র হস্তান্তরের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো তদন্ত করেনি।
গোপনীয়তা রক্ষার অন্যতম প্রধান উদাহরণ হলো গত নভেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি সামরিক বৈঠকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল হার্জি হালেভির উপস্থিতির খবর প্রকাশ না করা। এই কর্মকর্তা, যিনি গাজায় ধ্বংসাত্মক সামরিক অভিযান পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত কর্তৃক মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সমালোচিত, তার নাম এই গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে স্থান পায়নি। এছাড়াও, যুক্তরাজ্যের মাটিতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের কোনো উল্লেখ করা হয়নি, অথচ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে নিশ্চিত করেছে যে ছয়জন ইসরায়েলি সামরিক কর্মকর্তা যুক্তরাজ্যে মোতায়েন ছিলেন।
এই গণমাধ্যম যুক্তরাজ্য ও ইসরায়েলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি, যার মধ্যে অক্টোবর ২০২৩-এর হামলার আগে স্বাক্ষরিত "রোডম্যাপ" এবং ডিসেম্বর ২০২০-এর একটি গোপন সামরিক চুক্তি অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোর খবর প্রকাশ করতেও অস্বীকার করেছে। এই নথিগুলো, যা কৌশলগত সহযোগিতা এবং "সাধারণ হুমকির" মোকাবেলাকে নির্দেশ করে, ব্রিটিশ সরকার গোপন রেখেছে এবং এই গণমাধ্যমও সেগুলো প্রকাশের কোনো প্রচেষ্টা করেনি।
অস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে, যদিও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রির বিষয়ে উদ্বেগের কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে সংবাদ শিরোনামগুলো খুব কমই সমালোচনামূলক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, "যুক্তরাজ্য ইসরায়েলে সীমিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করে" বা "বরিস জনসন: যুক্তরাজ্য ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করলে লজ্জাজনক হবে" এর মতো শিরোনামগুলো একটি পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে। অথচ ফিলিস্তিনিদের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার কেন্দ্র, গ্লোবাল লিগ্যাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক এবং আল-হকের যুক্তরাজ্যের ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানির বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য আইনি পদক্ষেপ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।
এছাড়াও, ইসরায়েলের সামরিক অভিযানকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থা জিসিএইচকিউ এবং বিশেষ বাহিনী এসএএস-এর সম্ভাব্য ভূমিকা প্রকাশ করা হয়নি, যদিও ইসরায়েলকে সমর্থন করার জন্য সাইপ্রাসে যুক্তরাজ্যের ব্যাপক গোয়েন্দা কার্যক্রমের প্রমাণ রয়েছে। ফিলিস্তিনপন্থী কর্মী ও সাংবাদিকদের দমন, যার মধ্যে সুপরিচিত সাংবাদিক আসা উইনস্টানলিকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাও এই গণমাধ্যম উপেক্ষা করেছে।
যুক্তরাজ্যে জায়নবাদী লবির চাপ, যার মধ্যে রক্ষণশীল ও লেবার পার্টিতে "ইসরায়েলের বন্ধু" গ্রুপগুলো অন্তর্ভুক্ত, যারা সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের, যার মধ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারও রয়েছেন, উল্লেখযোগ্য তহবিল সরবরাহ করে, তা আরেকটি বিষয় যা উপেক্ষা করা হয়েছে। গবেষণা প্রকাশ করেছে যে স্টারমার মন্ত্রিসভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য এবং যুক্তরাজ্যের এক-চতুর্থাংশ সংসদ সদস্য এই গ্রুপগুলো থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।
লন্ডনের গোল্ডস্মিথস ইউনিভার্সিটির মিডিয়া ও যোগাযোগ অধ্যাপক ডজ ফ্রিম্যান বলেছেন: "গাজার বিপর্যয়ে যুক্তরাজ্যের সামরিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার বিষয়ে তথ্য প্রদানে এই গণমাধ্যম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই জাতীয় কেলেঙ্কারি দেখায় যে এই প্রতিষ্ঠান একটি পাবলিক মিডিয়া হিসেবে তার মিশন থেকে কতটা দূরে সরে গেছে।" তিনি যোগ করেন: "গাজার গণহত্যা সঠিকভাবে রিপোর্ট করতে ব্যর্থতা যতটা রিপোর্ট করা হয় তার উপর নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে যা রিপোর্ট করা হয় না তার উপর।"
এই গণমাধ্যমের ভেতরেও অসন্তোষ বাড়ছে। একশোরও বেশি কর্মী একটি খোলা চিঠিতে মহাপরিচালককে "ইসরায়েলি সরকারের মুখপাত্রে পরিণত হওয়ার" অভিযোগ করেছেন। তারা রিপোর্টের সেন্সরশিপ, ইসরায়েলি অপরাধকে ছোট করে দেখানোর জন্য শব্দের নির্বাচনী ব্যবহার এবং ফিলিস্তিনের দীর্ঘমেয়াদী দখলের মতো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কভার না করার সমালোচনা করেছেন।
বিবিসি জবাবে দাবি করেছে যে "সংবাদ দলগুলো সম্পাদকীয়ভাবে স্বাধীন এবং নিজেরাই সংবাদ কভারেজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়।" তবে ক্রমবর্ধমান প্রমাণ, যার মধ্যে ডিক্লাসিফাইড-এর প্রতিবেদন এবং কর্মীদের বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত, জায়নবাদী লবির গভীর প্রভাব এবং এই গণমাধ্যমের নীতির উপর রাজনৈতিক চাপ নির্দেশ করে, যা এটিকে ইসরায়েলি অপরাধকে ন্যায্যতা প্রমাণ এবং এই বিপর্যয়ে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা গোপন করার একটি হাতিয়ারে পরিণত করেছে।
