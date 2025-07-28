পোপ গাজার পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন!

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্বের ক্যাথলিকদের নেতা এই অঞ্চলের ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং জায়নবাদী শাসনের পদ্ধতিগত গণহত্যার বিষয়ে বলেছেন: "আমি গাজার অত্যন্ত ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি গভীরভাবে উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছি। গাজার জনগণ ক্ষুধার কারণে সহিংসতা ও মৃত্যুর মুখোমুখি।"
রবার্ট প্রভোস্ট গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জায়নবাদী বন্দীদের মুক্তির আহ্বান জানানোর পাশাপাশি গাজার জনগণের জন্য মানবিক সহায়তার শর্তহীন প্রবেশের দাবি জানিয়েছেন।
পোপ লিও চতুর্দশের এই বক্তব্য তার কার্যালয়ের জানালা থেকে সেন্ট পিটার্স স্কয়ারের দিকে মুখ করে দেওয়া ঐতিহ্যবাহী রবিবার প্রার্থনার সময় উচ্চারিত হয়েছিল, যেখানে তিনি গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছিলেন।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যা রবিবার প্রকাশিত হয়েছে, ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে মৃতের সংখ্যা ১৩৩ জন ফিলিস্তিনিতে পৌঁছেছে, যার মধ্যে ৮৭ জন শিশু।
গাজার বিপর্যয়কর পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক মহলের নীরবতা এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর নিষ্ক্রিয়তার কারণে এবং শুধুমাত্র নিষ্ফল বক্তব্য ও এই অঞ্চলের নারী ও শিশুদের কষ্ট ও যন্ত্রণার প্রতি সহানুভূতির প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিদিন আরও তীব্র হচ্ছে।
