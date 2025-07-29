  1. Home
ফ্রান্স - ফিলিস্তিনে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের বিকল্প নেই

৩০ জুলাই ২০২৫ - ০৩:০৩
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের কোনো বিকল্প নেই।  সোমবার (২৮ জুলাই) সৌদি আরবের সঙ্গে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারোট।  খবর এনডিটিভির। 

তিন দিনের এই বৈঠকের শুরুতে জিন-নোয়েল ব্যারোট বলেন, ‘কেবল একটি রাজনৈতিক, দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানই ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিদের শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাসের বৈধ আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তা করবে। এর কোনো বিকল্প নেই।’

সম্মেলনের কয়েকদিন আগে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেন।  তার এ ঘোষণা ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধিতাকে উসকে দেয়।

ব্যারোট বলেন, অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো সম্মেলনের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার তাদের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করবে।  তবে কোন দেশ বা দেশগুলো তা তিনি উল্লেখ করেননি।

বৈঠকের শুরুতে ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মুস্তাফা বলেন, সব রাষ্ট্রের পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে।  এছাড়া তিনি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক শক্তি গঠনের আহ্বান জানান।

