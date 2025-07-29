  1. Home
  2. সেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

ট্রাম্পের হুমকি

৩০ জুলাই ২০২৫ - ০৩:০৬
News ID: 1712957
ট্রাম্পের হুমকি

ইরান পারমাণবিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখলে ‘ধ্বংস করে দেব’

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় সামরিক হামলা চালানোর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই ফের তেহরানকে হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।  তিনি বলেছেন, ‘ইরান যদি পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালিয়ে যায়, তাহলে আমরা একে দ্রুত ধ্বংস করে দেব।’

পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ নিয়ে তেহরানের অবস্থানের প্রতিক্রিয়ায় এ হুঁশিয়ারি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।  এর আগে তেহরান জানায়, তারা বেসামরিক উদ্দেশ্যে পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ চালিয়ে যাবে।

তেহরানের এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সোমবার (২৮ জুলাই) স্কটল্যান্ডে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে এক যৌথ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ইরান ‘খুব খারাপ সংকেত পাঠাচ্ছে, খুব খারাপ সংকেত’।

তিনি বলেন, ‘তাদের এটা করা উচিত নয়। আমরা তাদের পারমাণবিক সম্ভাবনা ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা আবার শুরু করতে পারে। যদি তারা তা করে, তাহলে আমরা এটিকে তত দ্রুত ধ্বংস করে দেব, এত দ্রুত যে আপনি আঙুল তুলতে পারবেন না।’

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha