লেবানন সরকারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় হিজবুল্লাহর বিবৃতি

৭ আগস্ট ২০২৫ - ১০:২৩
লেবানন সরকারের প্রতিরোধ নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্তের প্রতি হিজবুল্লাহর প্রতিক্রিয়া:এরুপ প্রস্তাবের কোনো ভিত্তি নেই।!

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): প্রতিরোধ নিরস্ত্রীকরণ এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব দুর্বল করার বিষয়ে লেবাননের সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় হিজবুল্লাহ একে বিদেশী নির্দেশের ফলে সৃষ্ট একটি বড় ভুল বলে আখ্যায়িত করেছে এবং এটি ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষাকারী একটি সিদ্ধান্ত বলে সংগঠনটি উল্লেখ করেছে।

লেবাননের হিজবুল্লাহর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত "আমেরিকান দূতদের নির্দেশ"র ফলাফল এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাবের কারণগুলোকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

এই সরকারের পদক্ষেপ "সম্পূর্ণরূপে ইসরায়েলি স্বার্থের সেবায়" এবং লেবাননকে "কোনো প্রতিরোধের উপায় ছাড়াই এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতির মুখোমুখি'' করে দেবে।

এই সিদ্ধান্তের পর হিজবুল্লাহ এবং আমাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত মন্ত্রীরা মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করেন। হিজবুল্লাহ জানিয়েছে যে এই সিদ্ধান্তকে "এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন এটির অস্তিত্বই নেই", তবে একইসাথে তারা "অ-আক্রমণাত্মক পরিস্থিতিতে" জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

