ইয়েমেনে ব্যাপক বিক্ষোভ, ইসরায়েলি আগ্রাসনের নিন্দা

৯ আগস্ট ২০২৫ - ১০:১৪
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে এবং ফিলিস্তিনি জনগণ ও তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সমর্থনে ইয়েমেনের রাজধানী সানাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আজ (শুক্রবার) সকালে  সানা, সা'দা, রিমা ও মা'রিব প্রদেশের লাখ লাখ মানুষ গাজাবাসীর সমর্থনে রাজপথে নেমে আসেন। বিক্ষোভকারীরা "আমরা এখনও গাজার সাথে আছি এবং শত্রুর সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত" বলে শ্লোগান দেন।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনের প্রতি ইয়েমেনি জনগণের অটল অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে এবং ইসরায়েলি আগ্রাসন ও স্বাভাবিকীকরণের (normalization) সব ধরণের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। তারা সকল চ্যালেঞ্জ ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় তাদের পূর্ণ প্রস্তুতির ওপর জোর দেন।

আজ সকালে ইয়েমেনের সা’দা প্রদেশে “গাজার পাশে অবিচল… শত্রুদের সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত” স্লোগানে একযোগে ৩৫টি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় অটল থাকার এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সা’দার জনগণ সরাসরি আরব শাসকদের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন: “তোমাদের ইজ্জত ও আত্মসম্মান কোথায়, যখন তোমরা ফিলিস্তিনের আশপাশে রয়েছ, অথচ তার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না?”

ইয়েমেনের জনগণ ইতোপূর্বেও বারবার গাজার সমর্থনে বিক্ষোভ করেছেন এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনীর ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী সামরিক পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছে।

ইয়েমেনের সেনাবাহিনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, যতদিন ইসরায়েল গাজার ওপর হামলা অব্যাহত রাখবে, ততদিন তারা ইসরায়েলি জাহাজ কিংবা দখলকৃত ফিলিস্তিনগামী জাহাজগুলোকে লোহিত সাগরে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবে। তবে ইয়েমেনি সেনারা স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, এডেন উপসাগর ও লোহিত সাগরে অন্য সব দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

