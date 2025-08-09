হিজবুল্লাহর নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে লেবাননের দূতাবাসের সামনে তিউনিসিয়ানরা বিক্ষোভ করছে।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): "ফিলিস্তিনের জন্য যৌথ কর্মকাণ্ডের সমন্বয়কারী" এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কয়েক ডজন তিউনিসিয়ান নাগরিক দেশটির রাজধানীতে লেবাননের দূতাবাসের সামনে জড়ো হয়েছিল।
আল-কুদস আল-আরাবি সংবাদপত্রের মতে, সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা হিজবুল্লাহর পতাকা এবং আন্দোলনের প্রাক্তন মহাসচিব শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর ছবি ধরেছিল এবং "দখলদারদের বিরুদ্ধে বন্দুকই সমাধান," "জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও... দখলদার সরকার কাগজ দিয়ে তৈরি," এবং "হে নাসরুল্লাহ, হে শহীদ, আমরা তোমার নীতি থেকে পিছু হটব না" সহ স্লোগান দিচ্ছিল।
এই প্রসঙ্গে, নাগরিক কর্মী সারাহ আল-ব্রাহিমি একটি নোটে লিখেছেন: অস্ত্র একটি জাতীয় প্রয়োজনীয়তা; এমন একটি অস্ত্র যা ভূমিকে মুক্ত করে এবং শত্রুর সাথে প্রতিরোধের ভারসাম্য স্থাপন করে, যখন লেবাননের একটি সরকারের মতো অবস্থা তার নাগরিকদের রক্ষা করতে অক্ষম।
এই সিদ্ধান্ত লেবাননের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করে, এবং তাও বিনা মূল্যে। এটি একটি বাস্তব বিপদের মুখে কেবল খালি তত্ত্ব।লেবাননের সরকার সম্প্রতি একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে যেখানে দেশটির সেনাবাহিনীকে এই বছরের শেষ নাগাদ সরকারের হাতে অস্ত্র একচেটিয়াকরণ এবং লেবাননের ইসলামিক প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ইতিমধ্যে, লেবাননের হিজবুল্লাহ "নওয়াফ সালাম" এর নেতৃত্বাধীন দেশটির সরকারের প্রতিরোধ নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্তকে একটি বড় ভুল বলে মনে করে।
লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ "নাইম কাসেম" এক বক্তৃতায় বলেন: "আমরা যদি আমাদের অস্ত্র হস্তান্তর করি, তবুও আগ্রাসন বন্ধ হবে না, এবং এটিই ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে বলেছে। আমরা প্রতিরোধী থাকব এবং গর্বের সাথে তা কাটিয়ে উঠব।"
