মেজর জেনারেল মুসাভি: আইআরজিসি দক্ষিণ আফ্রিকার সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে।

১৩ আগস্ট ২০২৫ - ০৩:১৭
News ID: 1716490
দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ডারের সাথে এক সাক্ষাতে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান বলেছেন যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে ইহুদিবাদী সরকারের গণহত্যা মামলার উদ্যোগ এবং অনুসরণের জন্য আমরা প্রশংসা করি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ডারের সাথে এক বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান বলেন: "ইহুদিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগ ইরানের নীতি ও পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ন্যায়বিচারের সাধনার উপর ভিত্তি করে।"

তিনি আরও বলেন: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহুদিবাদী সরকারের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন একটি নজির, তাই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনী যদি আবারও তা লঙ্ঘন করে তবে তাদের আরও কঠোর জবাব দিতে প্রস্তুত।" মেজর জেনারেল মুসাভি জোর দিয়ে বলেন: "আজ, ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস বিশ্বের বৃহত্তম সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী হিসাবে পরিচিত এবং তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা রয়েছে যা এটি দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রদান করতে পারে।"

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ডার বৈঠকে আরও বলেন: "ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান বর্ণবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছে এবং এই সমর্থন দুই জাতির মধ্যে একটি ঐতিহাসিক বন্ধন তৈরি করেছে।"

