ইসরায়েলের চার জায়গায় ইয়েমেন থেকে ড্রোন হামলা

১৩ আগস্ট ২০২৫ - ১০:৪৩
ইসরায়েল ও গাজার মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা ইসরায়েলের চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একযোগে ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার ওপর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় এই হামলা চালানো হয়েছে। ইয়েমেন থেকে আগত এই হামলার মাধ্যমে হুথি বিদ্রোহীরা ইসরায়েলের ওপর চাপ বাড়াতে চাচ্ছে এবং ঘোষণা দিয়েছে, অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তারা এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে। বুধবার (১৩ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।

বুধবার হুথি বিদ্রোহীরা ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলের চারটি জায়গায় ড্রোন হামলা চালায়। হামলার লক্ষ্যস্থল ছিল ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও এলাকা হাইফা, নেগেভ, উম্মে আল-রাশরাশ এবং বেয়ারশেবা। গাজার ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনের জবাবে এই হামলা পরিচালিত হয়েছে। হুথিদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি জানান, তাদের ড্রোনগুলো সফলভাবে লক্ষ্যে আঘাত করেছে।

হুথি গোষ্ঠী এই হামলার মাধ্যমে স্পষ্ট করেছে যে, গাজার ওপর থেকে ইসরায়েলি অবরোধ ও আগ্রাসন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের এই ধরনের প্রতিরোধ অভিযান অব্যাহত রাখবে। গত প্রায় দুই বছর ধরে গাজায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) একটি কঠোর অবরোধ আরোপ করে আসছে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর নানা আঘাত করেছে। এই সময়ে প্রায় ৬১ হাজার ৫৯৯ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে এবং আরও ১ লাখ ৫৪ হাজার ৮৮ জন আহত হয়েছেন।

সম্প্রতি গাজার অবরোধ ও ইসরায়েলি হামলার ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। চিকিৎসকদের বরাতে জানা যায়, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় অন্তত ৭৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দু’জন মারা গেছেন অবরোধের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে, আর ১৯ জন মারা গেছেন খাদ্য সহায়তা নিতে গিয়ে। গাজার এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডাসহ ২৬টি দেশ গাজার ‘অকল্পনীয় মাত্রার’ ভোগান্তি ও দুর্ভিক্ষের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে এই সংকট বন্ধ করার এবং মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তারা এই অঞ্চলে মানবিক পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতির প্রয়োজনীয়তা জোর দিয়ে বলেছে।

এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি অতিশয় সংকটপূর্ণ এবং গাজা, ইয়েমেন ও ইসরায়েলের উত্তেজনা বিশ্ব রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলছে। হুথি বিদ্রোহীদের ড্রোন হামলা ইঙ্গিত দেয়, যে ইসরায়েলের ওপর চাপ বাড়ানো এবং গাজার জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আশা করছে, এই সংঘাত দ্রুত সমাধান হবে এবং শীঘ্রই শান্তি ফিরে আসবে।

