আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জুমিলা দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের প্রায় ২৭,০০০ জনসংখ্যার একটি শহর। অতীতে, স্পেনের অতি-ডানপন্থী দলটি স্টেডিয়াম এবং অনুরূপ স্থানে সমস্ত ধর্মীয় সমাবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য সংসদে প্রস্তাব করেছিল এবং পরে স্প্যানিশ সেন্টার পার্টি এটি অনুমোদন করে, যার মেয়র ছিলেন সদস্য।
এই আইন অনুসারে, এই শহরের সমস্ত স্টেডিয়াম এবং অনুরূপ স্থানে যেকোনো বিদেশী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমাবেশ অবৈধ, এবং দুর্ভাগ্যবশত, এই আইন পাস হওয়ার ফলে প্রথম ক্ষতি হয়েছিল জুমিল্লার মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর।
আমরা যদি এই দেশের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে স্পেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদের দ্বারা শাসিত ছিল, যার প্রভাব স্প্যানিশ ভাষা এবং গ্রানাডার বিখ্যাত মুরিশ প্রাসাদ সহ দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত পর্যটন আকর্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান।
দুর্ভাগ্যবশত, ইউরোপের কিছু অংশে অতি-ডানপন্থী সরকার ধর্মীয় সমাবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য আইন পাস করছে। গত বছর, এই ভুলটি ইতালীয় একটি শহরে একজন অতি-ডানপন্থী মেয়র দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল যিনি জামাতে নামাজ নিষিদ্ধ করেছিলেন, এই পদক্ষেপটি শহরের ৮,০০০ মুসলিমের প্রতিবাদের সূত্রপাত করেছিল, যারা তাকে আদালতে নিয়ে গিয়েছিল।
