সাইয়েদ আব্দুল-মালিক আল-হুথি: হিজবুল্লাহ প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করা ইহুদিবাদী পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের আনসার আল্লাহ আন্দোলনের মহাসচিব সাইয়্যেদ আব্দুল মালিক আল-হুথি, কিছু আরব সরকারের আমেরিকা ও ইসরায়েলের এই অঞ্চলের জাতিগুলিকে নিরস্ত্র করার পরিকল্পনায় যোগদানের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, মূল সমস্যা জাতির মুক্ত জনগণের অস্ত্রের মধ্যে নয়, বরং ইহুদিবাদী শত্রুর প্রতিরোধের প্রতিরক্ষামূলক ক্ষমতা ধ্বংস করার অস্ত্র ও পরিকল্পনার মধ্যে।
বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর অবমাননাকর বক্তব্যের মুখে আরব নেতাদের নীরবতার সমালোচনা করে আল-হুথি জোর দিয়ে বলেন যে দখলদাররা তাদের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তাদের প্রকল্পগুলি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমেরিকার সাথে অংশীদারিত্বে ফিলিস্তিন এবং লেবাননে প্রতিদিনের অপরাধ এই শত্রুর প্রকৃতির স্পষ্ট প্রমাণ।
তিনি ইহুদিবাদের বিপদ সম্পর্কে কুরআনের সত্য সংরক্ষণ এবং রক্ষা করার জন্য পণ্ডিত এবং অভিজাতদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
আনসারুল্লাহর মহাসচিব লেবাননের সরকারকে স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে বলেছেন যে, ইসরায়েলি নির্দেশে পরিপূর্ণ আমেরিকান পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশটি তার নিরাপত্তা এবং জাতীয় ঐক্যকে বিপন্ন করেছে।
তিনি সতর্ক করে বলেন যে, এই পরিকল্পনাটি অভ্যন্তরীণ কলহ সৃষ্টি এবং লেবাননের সরকারকে ইসরায়েলি পুলিশে পরিণত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
আল-হুথি ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে আরব দেশগুলির নিষ্ক্রিয়তারও নিন্দা করেছেন, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে কিছু ইউরোপীয় সরকার তেল আবিবের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত করেছে, কিন্তু সহযোগী আরব সরকারগুলি কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।
তিনি লোহিত সাগরে একটি ইসরায়েলি অংশীদার কোম্পানির একটি জাহাজের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে গাজায় আক্রমণকে সমর্থন করা অধিকৃত অঞ্চলের গভীরে অব্যাহত থাকবে।
