বৈরুতে ইরানের রাষ্ট্রদূত: ড. লারিজানির লেবানন সফর সফল ও স্বচ্ছ ছিল

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা AhlulBayt (আ.) - ABNA-এর প্রতিবেদন অনুসারে, লেবাননে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত মোজতাবা আমানি ঘোষণা করেছেন যে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি ড. আলী লারিজানির বৈরুত সফর সকল স্তরে সফল ছিল।
তিনি বলেন: “এই সফরের সময়, বেশ কয়েকটি ভালো, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্পষ্ট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যা ইরানের স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট অবস্থান সম্পর্কে বিদ্যমান যেকোনো অস্পষ্টতা এবং উদ্বেগ দূর করতে সাহায্য করেছে।”
আমানি আরও বলেন যে ড. লারিজানির সাথে হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাঈম কাসেমের বৈঠক লেবানন এবং ইসরায়েলি শত্রুর বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধের প্রতি ইরানের অব্যাহত সমর্থনকে আরও শক্তিশালী করেছে।
শেখ নাঈম কাসেম এর আগে লেবাননের প্রতি ইরানের ধারাবাহিক সমর্থন, ইসরায়েলি শত্রুর বিরুদ্ধে দেশটির প্রতিরোধ এবং লেবাননের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের জন্য ইরানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।
ড. আলী লারিজানি তার বৈরুত সফরের সময় জোর দিয়েছিলেন যে ইরান যেকোনো ইসরায়েলি পদক্ষেপের তীব্রতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লেবাননের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত এবং লেবানন সরকার অনুরোধ করলে প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান করবে।
