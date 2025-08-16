পাকিস্তানের উত্তরে ভয়াবহ বন্যায় ২ শতাধিক নিহত

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা AhlulBayt (আ.) - এবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, পাকিস্তানের উত্তরে বন্যা এবং আকস্মিক বন্যায় কমপক্ষে ২১০ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৫ জন উদ্ধারকর্মীও রয়েছেন, যাদের হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে।
ব্যাপক আকস্মিক বৃষ্টি উত্তর-পশ্চিমের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশ, গিলগিট-বালতিস্তান প্রদেশ এবং উত্তর পাকিস্তানের কাশ্মীরি অংশে বন্যা এবং ভূমিধসের কারণ হয়েছে।
খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল পরিসংখ্যান অনুসারে, এই প্রদেশের বন্যায় কমপক্ষে ১৮৯ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ১৬৩ জন পুরুষ, ১৪ জন মহিলা এবং ১২ জন শিশু। বন্যার ধারাবাহিকতা এবং উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকায় হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এর আগে, খাইবার পাখতুনখাওয়া রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল যে বাজৌর অঞ্চলে সহায়তা সরবরাহের জন্য পাঠানো একটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কয়েক ঘন্টা পরে, পাকিস্তান সরকার একটি বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে যে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং এর ৫ জন যাত্রী নিহত হয়েছেন।
খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের কর্মকর্তারা বলছেন যে অব্যাহত বৃষ্টি, বন্যা এবং উদ্ধার অভিযানের কারণে বর্তমানে ক্ষতির সঠিক পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব নয়।
পাকিস্তানের গণমাধ্যম জানিয়েছে যে গিলগিট-বালতিস্তান প্রদেশে বন্যায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনা কৃষি জমির ব্যাপক ধ্বংস, কয়েকটি বাড়ি ধ্বংস এবং বেশ কয়েকটি প্রধান সড়ক বন্ধ করে দিয়েছে।
পাকিস্তানি কাশ্মীরের মুজাফফারাবাদ শহরে কর্তৃপক্ষ কমপক্ষে ৮ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে। এছাড়াও, বন্যা নীলাম উপত্যকা অঞ্চলের ৬টি ঝুলন্ত সেতুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।
গত জুন মাসের শেষের দিক থেকে, মৌসুমি বৃষ্টি পাকিস্তান জুড়ে, বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখতুনখাওয়া প্রদেশ এবং উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি করেছে, যার ফলে বন্যা, ভূমিধস এবং কয়েক ডজন পরিবারকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে।
