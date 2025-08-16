  1. Home
আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের উপস্থিতিতে দক্ষিণ সেনেগালে হুসাইনের আরবাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন+ছবি।

১৬ আগস্ট ২০২৫ - ১৭:৫৪
News ID: 1717344
সেনেগালের মহানবী (সা.)-এর মসজিদে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকরা সমবেত হয়ে কারবালার শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দক্ষিণ সেনেগালে শিয়া ও আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকরা আরবাইন তীর্থযাত্রা পাঠের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

سنگال3.jpg

মহান নবী (সা.)-এর মসজিদে অনুষ্ঠিত এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে, ইব্রাহিম মুনির পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের পর, শেখ মুহাম্মদ কাবাহ আল-কাসসাম হোসেনের আরবাইন স্মরণের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

سنگال.jpg

অনুষ্ঠানের আরেকটি অংশ ছিল শেখ দাউদ দারামির আরবাইন তীর্থযাত্রার তেলাওয়াত। অনুষ্ঠানের শেষে, কারবালার শহীদদের শোকাহতরা শহীদদের মালিকের দেওয়া পবিত্র খাবারের টেবিল উপভোগ করেন।

سنگال2.jpg

