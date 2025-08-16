সুইডেনে মসজিদের কাছে গোলাগুলিতে ২ জন আহত

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা AhlulBayt (আ.) - এবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সুইডেনের পুলিশ আজ (শুক্রবার) ঘোষণা করেছে যে ওরبرو শহরের একটি মসজিদের কাছে গোলাগুলির ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ অনুমান করছে যে এই ঘটনাটি অপরাধী নেটওয়ার্কগুলির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।
সুইডেনের পুলিশের একজন মুখপাত্র রয়টার্স সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন যে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তবে তাদের আঘাতের তীব্রতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে অস্বীকার করেছেন।
সুইডেনের পুলিশ এই ঘটনাটিকে হত্যাচেষ্টা হিসেবে তদন্ত করছে এবং একজন সন্দেহভাজনকে খুঁজছে, যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।
সুইডেন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অপরাধী গ্যাংগুলির সাথে সম্পর্কিত সহিংসতার ঢেউয়ের মুখোমুখি হচ্ছে এবং তদন্তকারীদের মতে, সাম্প্রতিক গোলাগুলির ঘটনাটিও একই প্রেক্ষাপটে হতে পারে।
সুইডেনের পুলিশ একটি বিবৃতিতে বিস্তারিত না দিয়েই জানিয়েছে: "বর্তমান পরিস্থিতি এবং ওরবরোতে গোলাগুলির ঘটনা সম্পর্কিত পরিস্থিতি অনুসারে, এই ঘটনাটি অপরাধী নেটওয়ার্কগুলির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।"
স্টকহোম থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত ওরبرو শহরে গত ফেব্রুয়ারিতে একটি মারাত্মক গোলাগুলির ঘটনায় ১০ জন ছাত্র এবং শিক্ষক নিহত হয়েছিলেন, যা হতাহতের সংখ্যার দিক থেকে সুইডেনের ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক সশস্ত্র হামলা হিসাবে বিবেচিত হয়। সেই হামলার আক্রমণকারী একজন প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন যিনি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই মামলায়, তদন্তকারীরা আক্রমণকারীর কাজের জন্য কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্য খুঁজে পাননি এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তার অপরাধী গ্যাংগুলির সাথে কোনো সংযোগ ছিল না।
