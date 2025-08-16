  1. Home
আবু আলা আল-ওয়ালাইয়ের উপস্থিতিতে আরবাইনের রাতে কাতা'ইব সাইয়্যিদ আল-শুহাদার জমকালো প্যারেড / প্রতিরোধ ও আশুরার ঐক্যের প্রদর্শনী

১৬ আগস্ট ২০২৫ - ১০:২১
News ID: 1717144
Source: ABNA
কারবালায় আরবাইনের রাতে ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী কাতা'ইব সাইয়্যিদ আল-শুহাদা (আ.)-এর বার্ষিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে হাজি আমিন আবু আলা আল-ওয়ালাই উপস্থিত ছিলেন। শত শত প্রতিরোধ যোদ্ধা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাজারের সামনে জড়ো হয়ে তাদের মাঠের ক্ষমতা এবং আশুরার আদর্শ ও প্রতিরোধ ফ্রন্টের মধ্যে কৌশলগত সংযোগ প্রদর্শন করেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা AhlulBayt (আ.) - ABNA-এর ইরাক থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে, আরবাইনের রাতে, কাতা'ইব সাইয়্যিদ আল-শুহাদা (আ.)-এর শত শত সদস্য শুক্রবার সন্ধ্যায়, ১৯ সফর ১৪৪৭ হিজরি, পবিত্র কারবালায় একত্রিত হন তাদের বার্ষিক প্যারেড অনুষ্ঠিত করার জন্য, যাতে তাদের মহাসচিব হাজি আমিন আবু আলা আল-ওয়ালাই উপস্থিত ছিলেন।

আরবাইনের রাতে অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টটি, যেখানে যুদ্ধ ইউনিট, জনপ্রিয় সংহতি বাহিনী এবং প্রতিরোধ বাহিনীর সিনিয়র কমান্ডাররা উপস্থিত ছিলেন, প্রতিরোধ ফ্রন্টের সাংগঠনিক সংহতি এবং রাজনৈতিক বার্তা প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে এক ভাষণে আবু আলা আল-ওয়ালাই লক্ষ লক্ষ হুসাইনি তীর্থযাত্রীর পাশে প্রতিরোধ বাহিনীর উপস্থিতিকে "বিশ্বাস এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির সংমিশ্রণ" হিসেবে বর্ণনা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে কাতা'ইব সাইয়্যিদ আল-শুহাদা ইরাক, এর পবিত্র স্থান এবং ইসলামিক উম্মাহর আদর্শ রক্ষার অগ্রভাগে থাকবে।

এই বছরের প্যারেড #عاشوراء_انتصار (আশুরা হলো বিজয়) স্লোগান নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং যোদ্ধারা হুসাইনি শোকের পতাকা এবং প্রতিরোধের প্রতীক বহন করে সাইয়্যিদ আল-শুহাদার সঙ্গীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন এবং একই সাথে যেকোনো হুমকি মোকাবেলার জন্য তাদের প্রস্তুতির বার্তা প্রেরণ করেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন যে আঞ্চলিক নিরাপত্তা উন্নয়নের মাঝে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা কেবল আশুরার ঐতিহাসিক সংযোগ এবং সমসাময়িক প্রতিরোধের প্রতীক নয়, বরং এটি শত্রুদের প্রতি প্রতিরোধের একটি বার্তা এবং সমগ্র অঞ্চলে প্রতিরোধ ফ্রন্টের সাথে সংহতি ঘোষণারও একটি উপায়।

কাতা'ইব সাইয়্যিদ আল-শুহাদা, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আহল আল-বাইত (আ.)-এর মাজারগুলো রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, প্রতি বছর এই প্যারেডকে আরবাইন পদযাত্রার পাশাপাশি একটি কৌশলগত ঐতিহ্য হিসেবে আয়োজন করে। এই বছর এই ঐতিহ্যটি আগের চেয়ে বেশি প্রতীকী এবং কৌশলগত দিক গ্রহণ করেছে।

