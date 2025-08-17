কারাগারে বহু বছর পর প্রিয় ফিলিস্তিনি নেতার শীর্ণ ও বয়স্ক চেহারা + ভিডিও

আহলে বাইত (আঃ) সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি নতুন ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে ইসরায়েলের অতি-ডানপন্থী মন্ত্রী ইতামার বেন-গভিরকে সবচেয়ে পরিচিত ফিলিস্তিনি বন্দী মারওয়ান বারগুথিকে তার কারা কক্ষে উপহাস ও বিদ্রুপ করতে দেখা যাচ্ছে।
ফারারুর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বহু বছর পর এই প্রথম মারওয়ান বারগুথিকে জনসাধারণের সামনে দেখা গেল। তাকে বয়স্ক এবং শীর্ণ দেখাচ্ছে।
বেন-গভির, ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী, তাকে বলছেন: "তুমি জিতবে না। যে ইসরায়েলের জনগণের সাথে লড়াই করে, যে আমাদের শিশুদের হত্যা করে, যে আমাদের নারীদের হত্যা করে, আমরা তাকে ধ্বংস করে দেব।"
বারগুথি যখন কথা বলার চেষ্টা করেন, তখন বেন-গভির যোগ করেন: "ইতিহাস থেকে তোমার এটা বোঝা উচিত ছিল।"
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এই ভিডিওটির নিন্দা করেছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের উপ-প্রধান হুসেইন আল-শেখ এটিকে "মানসিক, নৈতিক এবং শারীরিক সন্ত্রাসবাদের প্রতীক" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
৬৬ বছর বয়সী মারওয়ান বারগুথিকে ২০ বছরেরও বেশি আগে পাঁচটি বেসামরিক নাগরিককে হত্যার পরিকল্পনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তিনি ইসরায়েলের কারাগারে পাঁচটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৪০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।
জনমত জরিপে বারবার দেখা গেছে যে বারগুথি এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ফিলিস্তিনি নেতা এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফিলিস্তিনিরা বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বা হামাস নেতাদের চেয়ে তাকেই পছন্দ করবে।
