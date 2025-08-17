  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

"বৃহত্তর ইসরায়েল" এর অশুভ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দৃঢ় অবস্থান

১৭ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৩০
News ID: 1717553
Source: ABNA
"বৃহত্তর ইসরায়েল" এর অশুভ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দৃঢ় অবস্থান

তথাকথিত "বৃহত্তর ইসরায়েল" গঠনের বিষয়ে ইসরায়েলি শাসনের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলো পাকিস্তান দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, এই ধারণাগুলোকে "অবৈধ এবং উসকানিমূলক" হিসাবে বর্ণনা করে।

আহলে বাইত (আঃ) সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে: "এই ধরনের মন্তব্যগুলো আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ সনদ এবং ফিলিস্তিন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবগুলোর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এটি দেখায় যে ইসরায়েলি শাসন তার অবৈধ দখলকে সুসংহত করতে এবং এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করতে চায়।"

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে: "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত এই ধরনের উসকানিমূলক ধারণাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা এবং ফিলিস্তিনি জাতির বিরুদ্ধে ইসরায়েলি শাসনের অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ এবং তাদের চলমান অপরাধ ও নৃশংসতা বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।"

এই বিবৃতিতে, পাকিস্তান আবারও ফিলিস্তিনি জাতির বৈধ অধিকার, বিশেষ করে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ১৯৬৭ সালের পূর্বের সীমানার ভিত্তিতে পবিত্র জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন, স্থিতিশীল এবং অবিভক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থনের উপর জোর দিয়েছে।

Your Comment

You are replying to: .
captcha