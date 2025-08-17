আহলে বাইত (আঃ) সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈরুতে নিযুক্ত ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের রাষ্ট্রদূত, "মোস্তফা আমানি," আল-আলাম নিউজ নেটওয়ার্কের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন: "ইরান দৃঢ়ভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে লেবানন এবং তার জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং কোনো একটি সম্প্রদায়ের সাথে অন্যটির কোনো পার্থক্য করে না।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে লেবাননের প্রতি ইরানের সমর্থন শুধু একটি স্লোগান নয়, বরং একটি বাস্তব বাস্তবতা এবং ইরান নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়ায়, প্রতিরোধ ও জনগণের সার্বভৌমত্ব রক্ষা নিশ্চিত করে এবং যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।
আল-আলামের "অতিথি এবং সংলাপ" প্রোগ্রামের অধীনে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা আমানির সাথে করা সাক্ষাৎকারের সম্পূর্ণ পাঠ নিচে দেওয়া হলো:
বৈরুতে লারিজানির সফর এবং তার রাজনৈতিক বার্তা
আল-আলাম: লেবানন সরকারের এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রেক্ষাপটে যেখানে অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কেবল সরকারের হাতে থাকবে, যা ইসরায়েলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার জন্য চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে, ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারি জনাব লারিজানির বৈরুত সফর সম্পন্ন হয়েছে। এই সফরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল। আমি জনাব লারিজানির তার পদে আসার পর বৈরুতে প্রথম সফরের বার্তাগুলো বিশ্লেষণ করে আমার প্রশ্ন শুরু করছি। এই সফরের বার্তাগুলো কী ছিল?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: ডক্টর লারিজানি সঠিক সময়ে বৈরুতে এসেছেন, কারণ জায়নবাদী শত্রু নিজেকে বিজয়ী প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, যাতে তারা সামরিকভাবে যুদ্ধে যা অর্জন করতে পারেনি, তা মিডিয়া এবং রাজনীতির মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। জায়নবাদী শত্রু মিডিয়া, রাজনীতি এবং আগ্রাসী কর্মকাণ্ড ব্যবহার করে নিজেকে বিজয়ী প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, যেন তারা এই অঞ্চলে বিজয় অর্জন করেছে। (একই সাথে) তারা ইরান, লেবানন বা গাজায় পরাজয়ের অনুভূতি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে - (অর্থাৎ) এমন সব ফ্রন্টে যেখানে নেতানিয়াহু নিজেই বহু-ফ্রন্টাল যুদ্ধ শুরু করেছেন।
অস্ত্র ও প্রতিরোধ ছাড়া, লেবাননে ইসরায়েলি আক্রমণ সীমাহীন হবে
এই বিকৃত এবং বিভ্রান্তিকর মিডিয়া প্রচারণার মাঝে, এই সফরটি ইরান এবং লেবাননের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছে: (অর্থাৎ) ইরান, হিজবুল্লাহ এবং ফিলিস্তিন কেউই পরাজিত হয়নি, বরং আমরা বিজয়ী, কারণ শত্রু তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি এবং আমরা এখনও অবিচল ও দৃঢ়।
নেতানিয়াহু হয়তো বলতে চেষ্টা করতে পারেন যে আমরা লেবানন, ফিলিস্তিন এবং ইরানের অনেক কমান্ডারকে লক্ষ্যবস্তু করেছি, কিন্তু এটি একটি প্রকৃত এবং বাস্তব বিজয় নয়। "ইসরায়েল" আশা করে যে এই ধরনের বাগাড়ম্বর ইরানি জনগণের উপর প্রভাব ফেলবে। যাইহোক, আমাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সকল আক্রমণ এবং সকল প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ এবং চাপ সত্ত্বেও, ইরানি জনগণ সম্পূর্ণভাবে তাদের সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং এটি আমেরিকা এবং ইসরায়েলের জন্য একটি পিঠে আঘাত।
ইরান তার সরকার এবং জনগণের সাথে অবিচল ও দৃঢ়, যেমনটি আমরা চাই এবং যেমনটি আমরা লেবাননে সম্পূর্ণরূপে দেখছি।
লেবাননে লারিজানির সফরের প্রতীকবাদ
আল-আলাম: ইরানি জনগণ কার্যত তাদের দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের সময় সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে। তারা আমেরিকা, "ইসরায়েল" এবং পশ্চিমের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে এবং জোর দিয়েছে যে তারা তাদের সরকারের পেছনে ঐক্যবদ্ধ এবং ইরানি জাতীয়তার অনুভূতি যেকোনো অভ্যন্তরীণ বিভেদের ঊর্ধ্বে... "ইসরায়েল", আমেরিকা এবং পশ্চিমের এই ক্রমাগত হুমকির মুখে, ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান হিসেবে ডক্টর লারিজানি তার দায়িত্ব গ্রহণের পর লেবাননকে তার প্রথম গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তার প্রথম সফরের গন্তব্য হিসেবে লেবাননকে বেছে নেওয়ার গুরুত্ব কী?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: প্রথমত, ডক্টর লারিজানি এর আগে সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা ছিলেন এবং তার বর্তমান পদে তিনি সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারি এবং এই পরিষদে সর্বোচ্চ নেতা ইসলামী বিপ্লবের প্রতিনিধি। এর অর্থ হলো তার এখানে (বৈরুতে) উপস্থিতি সর্বোচ্চ নেতার সরাসরি সমর্থন নিয়ে আসে এবং এর একটি বিশেষ প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে সর্বোচ্চ নেতা ইসলামী বিপ্লব লেবানন, তার অবস্থান এবং প্রতিরোধের অবস্থানের প্রতি সর্বদা বিশেষ মনোযোগ এবং গুরুত্ব দিয়েছেন।
ডক্টর লারিজানির সফর উচ্চপদস্থ ইরানি কর্মকর্তাদের প্রবণতা এবং পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটিই - ডক্টর লারিজানির প্রাক্তন সংসদীয় স্পিকার এবং সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা হিসেবে বড় দায়িত্ব বিবেচনা করে - এই সফরকে অন্যান্য কূটনৈতিক সফর থেকে আলাদা করে তোলে। এই পদ্ধতি এই কূটনৈতিক মিশনকে, বিশেষ করে লেবাননে, একটি ভিন্ন চরিত্র দেয়।
লেবাননের নেতাদের সাথে বৈঠকের ফলাফল
আল-আলাম: জনাব রাষ্ট্রদূত, এই মিশনটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করেছিল। যাইহোক, এটি অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, বিশেষ করে লেবানন এবং এর বাইরে ইরানের ভূমিকা এবং এই সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর মিডিয়া প্রচারণার পর। আপনি ডক্টর লারিজানির এই সফরের ফলাফল এবং লেবাননের প্রেসিডেন্ট, সংসদ স্পিকার এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার বৈঠকের মূল্যায়ন কীভাবে করেন?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন, প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালাম এবং সংসদ স্পিকার নাবিহ বেরির উদ্বেগ ছিল। বৈঠক চলাকালীন, ইরানের অবস্থান নিয়ে আলোচনা স্পষ্ট ছিল এবং ডক্টর লারিজানি লেবাননের কর্মকর্তাদের কাছে "ইসরায়েল"-এর আগ্রাসন এবং (ইরানের বিরুদ্ধে) ১২ দিনের যুদ্ধের বিবরণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার চার বা পাঁচ দিন পর, ইসরায়েলি পক্ষ নিজেদেরকে একটি সংকটে দেখতে পেয়েছিল এবং যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অন্যান্য পক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েছিল।
আপনি জানেন, এই যুদ্ধের একাদশ দিনে, আমেরিকা হস্তক্ষেপ করে এবং সংঘাতের অবসান ঘটাতে ইরানের স্থাপনাগুলোতে বোমা হামলা চালায়। কিন্তু ইরান আমেরিকার হামলার জবাব দেয় এবং যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে এবং শেষ ঘন্টায়, "ইসরায়েল"-এর উপর বেদনাদায়ক আঘাত হানে।
(তথাকথিত) ইরানি হস্তক্ষেপের উদ্বেগের বিষয়ে, ডক্টর লারিজানি সংসদ স্পিকার নাবিহ বেরির সাথে বৈঠকের পর একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন: "আমরা আপনাদের জন্য কোনো পরিকল্পনা বা অনুরোধ নিয়ে আসিনি। বরং, আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা আমরা ভাগ করেছি এবং জায়নবাদী শাসনের সাথে মোকাবিলায় আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে যে, যদি জায়নবাদী শাসন দেখে যে আপনারা একা, অস্ত্র ছাড়া এবং প্রতিরোধ ছাড়া, তাহলে তাদের আক্রমণ থামানোর কোনো সীমা থাকবে না।"
এই স্পষ্ট আলোচনা প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিনিময় হয়েছিল, যখন সংসদ স্পিকারের সাথে বৈঠকটির একটি ভিন্ন চরিত্র ছিল।
লারিজানির সফরের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মাত্রা
আল-আলাম: এর অর্থ কি এই যে ডক্টর লারিজানির এবং ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের এই সফরের বার্তাগুলো কেবল লেবাননকে লক্ষ্য করে ছিল না, বরং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মাত্রাও ছিল? এটা কি সত্য?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: হ্যাঁ, এই বিষয়টির দুটি দিকও রয়েছে। "ইসরায়েল" লেবানন এবং ইরানের উপর আক্রমণ করেছিল, এবং এই বিষয়ে আমাদের একটি সাধারণ অবস্থান রয়েছে। উভয় দেশই "ইসরায়েল"-এর একটি বিধ্বংসী আক্রমণের শিকার হয়েছিল এবং উভয় দেশে শহীদ হয়েছিল এবং উভয় দেশের ভবন ধ্বংস হয়েছিল। এই যুদ্ধের ব্যাপক আঞ্চলিক মাত্রা রয়েছে এবং ইয়েমেন, ইরাক, পশ্চিম তীর, গাজা, ইরান এবং লেবানন সকলেই এতে অংশ নিয়েছিল।
ইরান ও লেবাননের যৌথ প্রতিরক্ষা
আল-আলাম: ডক্টর লারিজানির বৈরুতে আসার আগে, ইরান এবং ইরাক একটি যৌথ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির বিবরণ নির্বিশেষে, যদি ইসরায়েলের পক্ষ থেকে লেবাননের উপর একটি যুদ্ধ বা আগ্রাসন চাপানো হয়, তাহলে কি এর অর্থ এই যে ইসলামিক রিপাবলিক লেবাননের সামরিক প্রতিরক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ দেবে?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: এটি সঠিক সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। ইরান, লেবানন, হিজবুল্লাহ এবং এই বিষয়ে আগ্রহীদের ধারণা ইসরায়েলের ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগেও ছিল। কিন্তু সমীকরণ এবং সিদ্ধান্তগুলো ভিন্ন রূপ নেবে কিনা, আমি জানি না। সমীকরণ পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্যমান সিদ্ধান্তগুলো কি পরিবর্তিত হবে? সমীকরণের পরিবর্তন সিদ্ধান্তের পরিবর্তনকে আবশ্যক করতে পারে এবং সম্ভবত স্বাভাবিক উপায়ে প্রভাব ফেলতে পারে।
ইরানের উপর হামলার আগে হোক বা পরে হোক, প্রতিরোধের প্রতি ইরানের সমর্থন চূড়ান্ত, চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় হবে। যাইহোক, যে বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তা ভিন্ন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ সিদ্ধান্ত এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন।
লেবাননের প্রতিরোধ অস্ত্রের বিষয়ে ইরানের অবস্থান
আল-আলাম: প্রতিরোধের অস্ত্রের বিষয়ে ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার জন্য লেবাননের সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের অবস্থান হিসাবে আপনি এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন, বিশেষত যখন আপনি এই বিষয়ে লেবাননের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনেছেন?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: আমি বুঝতে পেরেছি যে এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট যুক্তি আছে যে অস্ত্রগুলো কেবল সরকারের হাতে থাকা উচিত, তবে এই সিদ্ধান্তটি কীভাবে কার্যকর করা হবে তা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে আলোচনা এবং সংলাপের উপর নির্ভরশীল। লেবাননের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি অন্যান্য অনেক দেশের থেকে আলাদা, কারণ লেবাননের প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান বিভিন্ন ক্ষমতা পরিচিত।
আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, যদি কোনো সরকার তার জনগণকে প্রতিবেশী সরকারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে না পারে, তাহলে প্রতিরোধ স্বাভাবিক এবং আইনগতভাবে বৈধ হয়ে যায়। তবে, যখন একটি শক্তিশালী সরকার অস্ত্র সংগ্রহ করতে এবং সেগুলোকে কেবল তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তখন পরিস্থিতি ভিন্ন হয়।
এই আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো লেবাননকে সশস্ত্র করার বিষয়টি বিভিন্ন পক্ষের ঐকমত্যের বিষয় হওয়া উচিত, যাতে তারা বসে, আলোচনা করে এবং তাদের সিদ্ধান্ত নেয়। এটিই লেবাননের অভ্যন্তরে ঘটছে এবং লেবানন তার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং ইরান তা সমর্থন করছে। যাইহোক, আমাদের "ইসরায়েল"-এর সাথে মোকাবিলায় অভিজ্ঞতা আছে এবং আমরা এই মতামতগুলো ভাগ করে নিচ্ছি যাতে লেবানন একটি বড় বিপদের মুখোমুখি না হয়। এটি কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য একটি বাস্তব এবং ধারাবাহিক আলোচনা প্রয়োজন।
প্রতিরোধ অস্ত্রের বিষয়ে হিজবুল্লাহর সাথে যোগাযোগ
আল-আলাম: হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাঈম কাসেমের সাথে বৈঠকে আপনি এই বিষয়টি কীভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: যখন আমরা তার সাথে দেখা করেছি, তখন ডক্টর লারিজানি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবস্থান স্পষ্ট এবং হিজবুল্লাহর মহাসচিব এই বিষয়ে ভালোভাবে অবগত, কারণ তিনি এই আলোচনার অন্যতম অংশীদার। আমরা নিয়মিতভাবে শেখ নাঈম কাসেম এবং হিজবুল্লাহর সাথে যোগাযোগে আছি এবং তারা আমাদের অবস্থানগুলো সম্পর্কে অবগত, তবে সম্ভবত এই অবস্থান এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলো অন্যান্য পক্ষের কাছেও পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন ছিল।
প্রতিরোধের পরিস্থিতি এবং কৌশলগত ধৈর্যের স্তর
আল-আলাম: শেখ নাঈম কাসেমের সাথে বৈঠকের পর, আজ প্রতিরোধের পরিস্থিতি এবং বাস্তবতা সম্পর্কে আপনি কী অনুভব করেছেন - সমস্ত চাপ এবং কঠিন আঘাত সত্ত্বেও, এবং ইসরায়েল, আমেরিকা এবং এমনকি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর (সীমান্ত থেকে) হুমকির কারণে ব্যাপক ক্ষতি, চ্যালেঞ্জ এবং বিপদ সত্ত্বেও? প্রতিরোধের পরিস্থিতি এবং বাস্তবতার বিষয়ে তার মূল্যায়নকে আপনি কীভাবে দেখেছেন?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: যেহেতু আমি লেবাননে নতুন ব্যক্তি নই এবং আমি জানি, পড়ি এবং দেখি, (প্রতিরোধ প্রস্তুত)। অবশ্যই, জায়নবাদী শাসন প্রতিরোধের বিরুদ্ধে একটি সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করার দাবি করে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি উল্লেখ করতে চাই যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম দিনগুলোতে একজন ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূত দূতাবাসে এসেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে "ইসরায়েল" হিজবুল্লাহর ৮০% অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলাম যে যদি ইসরায়েল ৮০% অস্ত্র ধ্বংস করে থাকে, তাহলে তারা বাকিটা রেখে দিত না যাতে একটি চুক্তির (যুদ্ধবিরতি) দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আমাদের রাজনৈতিক বোঝাপড়া এবং যোগাযোগ অনুযায়ী, হিজবুল্লাহ প্রস্তুতির অবস্থায় রয়েছে। আমি একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ নই, তবে আমি দেখি যে তাদের উচ্চ মনোবল এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে। তবে, রাজনৈতিক বোঝাপড়া অনুযায়ী, একটি লেবাননি সরকার রয়েছে যা "ইসরায়েল"-এর সাথে পরোক্ষভাবে চুক্তি করেছে যাতে (যুদ্ধবিরতি চুক্তির) কোনো লঙ্ঘন না হয়। প্রতিরোধ এই লঙ্ঘনগুলোর (ইসরায়েলি শাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি) বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরেছে যাতে তারা শুরুকারী না হয়, এবং পঞ্চ-পক্ষীয় কমিটির এই বিষয়ে কিছু নিশ্চয়তা রয়েছে এবং তারা তাদের ভূমিকা পালন করছে।
প্রতিরোধের পক্ষ থেকে এই ধৈর্যকে একটি কৌশলগত ধৈর্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় যাতে সকল পক্ষ বুঝতে পারে যে জায়নবাদী শাসন কোনো স্বাক্ষর, সিদ্ধান্ত বা কোনো প্রতিশ্রুতিকে সম্মান করে না। এই বোঝাপড়াটি সেইসব ব্যক্তি এবং পক্ষগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত যাদের এই অঞ্চলে জায়নবাদী শাসন সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকতে পারে।
লেবাননের সকল শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক
আল-আলাম: কিছু লেবাননি গোষ্ঠী অভিযোগ করে যে আপনাদের সম্পর্ক হিজবুল্লাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই কথার জবাবে আপনার কী বলার আছে? আপনাদের সম্পর্ক কি লেবাননের সকল শ্রেণীর সাথে নাকি শুধু হিজবুল্লাহর সাথে?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: প্রতি সপ্তাহে, আমি এখানে অনেক মানুষের সাথে যোগাযোগ করি। শুধু আপনার তথ্যের জন্য, প্রায় মাসে একবার বা দুইবার, যারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন লেখে, তারা আমার কাছে আসে। আমরা সাক্ষাৎ করি এবং স্বচ্ছতার সাথে আলোচনা করি এবং আমি তাদের খোলা তথ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উত্তর দিই। আমাদের একটি খোলা দৃষ্টিভঙ্গি আছে।
সম্প্রতি আমরা ১২০ জনেরও বেশি লোকের অংশগ্রহণে একটি বৈঠক আয়োজন করেছি, যার মধ্যে লেবাননের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি, রাজনৈতিক কর্মকর্তা এবং দলের নেতারা ছিলেন, যেমন শিয়া, সুন্নি, খ্রিস্টান, দ্রুজ এবং আলাউই, এবং তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দূতাবাসের দরজা লেবাননের সকল শ্রেণীর জন্য খোলা এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক সকল পক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত।
কিছু ব্যক্তি এবং দলের এই বৈঠকের অনুমতি নেই, বা ইরানি রাষ্ট্রদূতের সাথে কোনো ছবি তোলার বা প্রকাশ করার অনুমতি নেই। আমি এটিকে সম্মান করি। আমি সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক, কিন্তু যখন কিছু ব্যক্তির সাথে কোনো যোগাযোগ হয় না, তার মানে এই নয় যে আমি সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যান করেছি - না, আমি প্রস্তুত।
আমরা লেবাননের সকল শ্রেণীর - দল, ধর্ম, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীর সাথে - ব্যাপক যোগাযোগ রাখি।
লেবাননের সরকার এবং জনগণের প্রতি ইরানের বার্তা
আল-আলাম: জনাব রাষ্ট্রদূত, প্রতিরোধের দৃঢ়তার বিরুদ্ধে বড় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মুখে লেবানন একটি কঠিন পর্যায় পার করছে, লেবাননের সরকার এবং জনগণের জন্য আপনার কী বার্তা রয়েছে?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: লেবাননের সরকার জানে আমরা লেবাননকে কতটা ভালোবাসি। আমরা লেবানন এবং তার জনগণের সেবা করার জন্য সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে অনেক প্রকল্প উপস্থাপন করেছি। বৈরুতে আমার আসার পরের দিন, মহামহিম (শহীদ) সাইয়েদ (হাসান নাসরুল্লাহ) আমাকে অনুসরণ করতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "আমি ইরান থেকে বিনামূল্যে জ্বালানি পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং যদি আপনি এটি উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে দয়া করে বিষয়টি অনুসরণ করুন।" আমি গিয়েছিলাম এবং আমরা প্রচুর পরিমাণে এবং ৬০০ হাজার টন জ্বালানি সরবরাহ করেছি। সে সময়, লেবাননের সরকারি বিদ্যুৎ দিনে মাত্র এক থেকে তিন ঘন্টা কাজ করত।
আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেছি এবং তারপর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নজিব মিকাতির কাছে গিয়েছিলাম এবং আমরা কথা বলেছি। অবশেষে, তারা বলেছিল যে আমেরিকান পক্ষ ইরান থেকে লেবাননের বিনামূল্যে জ্বালানি গ্রহণ করার বিরোধিতা করেছে এবং বলেছে: "আমরা (আমেরিকা) আপনাদের মিশর এবং জর্ডান থেকে বিদ্যুৎ এবং গ্যাস দেব।" কিন্তু এই সমস্যাটি কয়েক বছর পরেও এখনও বিদ্যমান। আমরা পিওটি মডেলের অধীনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্পও প্রস্তাব করেছি এবং উন্নত ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক মেরামত করতে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছি।
আমেরিকার চাপের প্রতি অবস্থান এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমর্থন
আল-আলাম: আপনি কি মনে করেন যে লেবাননের সরকারের এই বিনিয়োগগুলো গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে যা লেবাননিদের জন্য উপকারী, নাকি আমেরিকার চাপ এটি করতে বাধা দিচ্ছে?
বৈরুতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: আমেরিকার চাপ বিদ্যমান এবং তা স্পষ্ট। লেবাননের কর্মকর্তারা এটিই নিশ্চিত করেছেন, কারণ আমেরিকা ইরান থেকে বিনামূল্যে জ্বালানি আমদানি করতে বাধা দিয়েছে। যদি এই জ্বালানি কয়েক বছর আগে একটি বড় চালানে আমদানি করা হতো, যেমনটি বিদ্যুৎ মন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, এটি বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযুক্ত করতে পারত যাতে নাগরিকরা ২৪ ঘন্টায় ৬ থেকে ৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ সুবিধা পেত। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে লেবাননের মিটারগুলো নতুন মিটার দিয়ে প্রতিস্থাপন করা দরকার, এবং আমরা এই বিষয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলাম।
লেবাননিদের প্রতি ইরানের বার্তা
ইরান লেবাননের সরকার এবং জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লোকের অভিযোগ সত্ত্বেও যে আমরা কেবল শিয়াদের সাথে সম্পর্ক রাখি, আমরা কোনো একক সম্প্রদায়ের পক্ষ নিই না। আমরা লেবাননের সকল সম্প্রদায়ের পাশে আছি। যদি কোনো নিপীড়িত সম্প্রদায় থাকে, আমরা তাকে সাহায্য করব। যদি দক্ষিণ লেবাননে খ্রিস্টান বা দ্রুজদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি থাকে, আমরা তাদের সাহায্য করব, যেমন আমরা গাজার জনগণকে সাহায্য করি যাদের কিছুই নেই।
