তুর্কি আল-ফয়সাল: নেতানিয়াহু একজন সাইকোপ্যাথিক খুনি

আহলে বাইত (আঃ) সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৌদি আরবের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান তুর্কি আল-ফয়সাল সিএনএন নেটওয়ার্কের উপস্থাপিকা ক্রিশ্চিয়ান আমানপুরের সাথে এক সাক্ষাৎকারে রিয়াদ এবং তেল আবিবের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চাপের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "নেতানিয়াহুর মতো একজন ব্যক্তির সাথে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া শুরু করবে, যিনি একজন অপরাধী এবং সাইকোপ্যাথিক খুনি, তা কীভাবে আশা করা যায়? বর্তমান পরিস্থিতিতে এমনটা অসম্ভব।"
তিনি ২০০২ সালের আরব শান্তি উদ্যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরও বলেন: "সৌদি আরব সর্বদা একটি রাজনৈতিক সমাধান এবং একটি স্থায়ী শান্তির প্রস্তাব দিয়েছে; তা আরব শান্তি পরিকল্পনার কাঠামোতে হোক বা গাজা যুদ্ধ শেষ করার জন্য ফ্রান্সের সাথে সাম্প্রতিক যৌথ পরিকল্পনার কাঠামোতে হোক। এই শর্তগুলো পূরণ হওয়ার আগে স্বাভাবিকীকরণ নিয়ে কোনো আলোচনাই হয় না।"
তুর্কি আল-ফয়সাল আরও নেতানিয়াহুর "বৃহত্তর ইসরায়েলের স্বপ্ন"-এর প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সতর্ক করে বলেন: "যখন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী একটি মানচিত্রের কথা বলেন যা নীল নদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত, তার মানে তিনি ফিলিস্তিনের বাইরে আরব ভূমির কিছু অংশ দখল করতে চান। এটি এমন একটি বিপদ যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে।"
সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধান সাম্প্রতিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ফিলিস্তিনিদের ব্যাপক হতাহতের কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন: "১ লক্ষেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত বা আহত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং গাজা ধ্বংস হয়ে গেছে। এটা কি সাফল্য? কখনোই না। এটি এমন একজন ব্যক্তির নীতির ফলাফল যিনি কেবল তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং বিচার থেকে পালানোর কথা ভাবেন।"
তিনি আরও ১৯৬৭ সালের সীমানার ভিত্তিতে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন: "এই পদক্ষেপ আমেরিকা এবং ইসরায়েলের বিচ্ছিন্নতাকে আরও স্পষ্ট করতে পারে এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউরোপকে আরও গুরুতর অবস্থানে ঠেলে দিতে পারে।"
