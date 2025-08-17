দখলদার সেনাবাহিনীর পরাজয় এবং "আইয়াল জামির"-এর নীরব বিপ্লব সম্পর্কে একটি হিব্রু প্রতিবেদন

আহলে বাইত (আঃ) সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিব্রু সংবাদপত্র মারিভ জানিয়েছে যে "দখলদার সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফের নীরব বিপ্লব চলছে।"
মারিভ-এর দাবি অনুযায়ী, দখলদার সেনাবাহিনী "গাজা, ইরান এবং পশ্চিম তীরে যতই শক্তিশালী এবং কঠিন মনে হোক না কেন," এটি তার প্রশিক্ষণ ঘাঁটিগুলোতে তাপপ্রবাহের জন্য প্রস্তুত ছিল না।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে "সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে একটি নীরব বিপ্লব ঘটেছে," এই বিবেচনায় যে "ঐতিহ্যবাহী ফিল্ড ইউনিটগুলোতে সম্পদ এবং জনশক্তি কমানোর বছরগুলোর পর - সাঁজোয়া বাহিনী, কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং, সীমান্ত সুরক্ষা, পদাতিক ব্রিগেড, ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স, রেসকিউ ব্রিগেড, হোম ফ্রন্ট কমান্ড এবং অন্যান্য ইউনিট - 'আয়রন সোর্ডস' যুদ্ধ (গাজা যুদ্ধ) ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে এই উপলব্ধি ফিরিয়ে এনেছে যে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী যা যুদ্ধে জয়ী হয়, তা কেবল সেই সেনাবাহিনী নয় যা বিশেষ ইউনিট বা ইউনিট ৮২০০, সাইবার এবং প্রযুক্তি ইউনিট বা কেবল বিমান বাহিনীর উপর নির্মিত।"
প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে "এই ইউনিটগুলো, যত ভালোই হোক না কেন, প্রধান সামরিক অভিযানের জন্য একটি পরিপূরক খোলস। সেনাবাহিনীর কঠোর পরিশ্রমী পিঁপড়েদের প্রয়োজন যারা সেনাবাহিনীকে বহন করে: প্যারাট্রুপার, পদাতিক ব্রিগেড, সাঁজোয়া এবং আর্টিলারি ব্রিগেড, সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ব্রিগেড যারা সকল ফ্রন্টে যুদ্ধের রুটিন পরিচালনা করে: লেবানন এবং সিরিয়ার সীমান্ত থেকে পশ্চিম তীর এবং অবশ্যই গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধ যা প্রায় দুই বছর ধরে চলছে।"
প্রতিবেদনে আরও যোগ করা হয়েছে: "গত দুই দশকে স্থল বাহিনীর ব্যাটালিয়ন এবং ব্রিগেডগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পর, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এখন বুঝতে পেরেছে যে স্থল বাহিনীকে সেনাবাহিনীর মনোযোগের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে হবে।"
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে "একটি দ্রুত প্রক্রিয়ায়, সেনাবাহিনী ফিল্ড সিস্টেমে সারির সংখ্যা বাড়াচ্ছে এবং এমনকি দ্বিগুণ করছে, যার লক্ষ্য হলো কয়েকটি নিয়োগ চক্রে ইউনিট এবং সিস্টেমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাতে তারা আগামী বছরগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে: সিরিয়া এবং লেবাননের সাথে পুনরায় খোলা সীমান্ত, জর্ডানের সাথে সীমান্তের প্রতি মনোযোগ এবং গাজায় চলমান যুদ্ধ।"
তবে, বর্তমান নিয়োগ চক্রে, যদিও কিছু ইউনিটে প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে প্রেরিত সৈন্যদের সংখ্যা - যেমন শিজাফন সাঁজোয়া ঘাঁটি, সাইরিম সীমান্ত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি, বেহালাতস কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং ঘাঁটি এবং গোলানি, নাহাল, গিভাতি এবং কফির ব্রিগেডের পদাতিক ব্রিগেডের প্রশিক্ষণ ঘাঁটি - বেড়েছে বা দ্বিগুণ হয়েছে, কিন্তু ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আসলে এই বৃদ্ধির সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অবকাঠামো তৈরি করতে সফল হয়নি।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেশিরভাগ প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে, প্রযুক্তি এবং লজিস্টিক বিভাগকে সৃজনশীল সমাধান খুঁজতে বাধ্য করা হয়েছে, যেমন এয়ার কন্ডিশনযুক্ত অস্থায়ী ভবন, এয়ার কন্ডিশনযুক্ত তাঁবুর সুবিধা এবং অন্যান্য। সুতরাং, বুধবার, যখন তাপমাত্রার ছায়ায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল, তখন সাইরিম ঘাঁটিতে এবং অন্যান্য বেশিরভাগ ঘাঁটিতে বৈদ্যুতিক সিস্টেমগুলো ব্যর্থ হয়, বিদ্যুৎ প্যানেলগুলো পুড়ে যায় এবং শত শত বা এমনকি হাজার হাজার এয়ার কন্ডিশনার কাজ করা বন্ধ করে দেয়, যখন সৈন্যরা অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহ মোকাবেলা করার চেষ্টা করছিল।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে "এয়ার কন্ডিশনারই একমাত্র সমস্যা নয়। প্রযুক্তি এবং লজিস্টিক বিভাগ অতিরিক্ত স্থায়ী ভবন নির্মাণ এবং সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সরবরাহে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এটি এই ইউনিটগুলোকে সরবরাহ করা খাদ্যের গতিতেও তাল মেলাতে সক্ষম নয়।"
মারিভ তার প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করেছে যে "এই পরিবর্তনের মুখে প্রযুক্তি এবং লজিস্টিক বিভাগ একা নয়। সামরিক আমলাতন্ত্রও এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলছে: ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে, তারা সামরিক রাব্বিদের বোঝানোর চেষ্টা করছে যে সাইরিম-এ ভেঙে পড়া বিদ্যুৎ লাইনগুলো মেরামত করা একটি 'জীবন-রক্ষাকারী' অপারেশন এবং ঠিকাদার কর্মীদের শনিবার কাজ করার অনুমতি দেওয়া উচিত।
একই সাথে, তারা সামরিক মেডিকেল ইউনিটকে প্রশিক্ষণ অঞ্চলগুলোতে সৈন্যদের কাছে গরম এবং রান্না করা খাবার সরবরাহের জন্য উদ্ভাবনী উপায় খুঁজে বের করতে এবং সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় ঠান্ডা যুদ্ধের খাবারে সন্তুষ্ট না হওয়ার জন্য বোঝাতে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।"
প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে সেনাবাহিনী সাইরিম ঘাঁটিতে এয়ার কন্ডিশনার চালু করতে বা প্রশিক্ষণ অঞ্চলগুলোতে সৈন্যদের জন্য গরম মাংসের খাবার আনতে সক্ষম নয়।"
সংবাদপত্রটির সামরিক সংবাদদাতা "আভি আশকেনাজি" চিফ অফ স্টাফ "আইয়াল জামির"-কে কমান্ডারদের চ্যালেঞ্জ করতে (টেবিলে আঘাত করে এবং কমান্ডারদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়ে - কেন এটি ঘটেছে তা নয়, বরং কেন তারা প্রযুক্তিগত ত্রুটি প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত ছিল না) আহ্বান জানিয়েছেন।
