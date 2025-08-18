  1. Home
  2. সেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইউরোপজুড়ে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

১৮ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:২০
News ID: 1718029
ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইউরোপজুড়ে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধের দাবিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে হাজারো মানুষ শনিবার বিক্ষোভ করেছেন। তারা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে রাস্তায় নামেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ওডেনপ্লান স্কয়ারে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়ে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানান। তারা নিহত আল জাজিরা সাংবাদিকদের ছবি হাতে নিয়ে মিছিল করেন। অনেকে কালো পোশাক পরে প্রতীকী কফিন বহন করে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদ জানান।

গত সপ্তাহে গাজার আল-শিফা হাসপাতালের কাছে সাংবাদিকদের তাঁবুতে ইসরায়েলি হামলায় আল জাজিরার দুই সাংবাদিক আনাস আল-শরীফ ও মোহাম্মদ কারায়কিয়া, তিনজন ক্যামেরাপারসন ও একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক নিহত হন।

গাজার সরকারি গণমাধ্যম কার্যালয়ের তথ্যে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় গাজায় ২৩৮ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে হাজারো চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নীরব মিছিলে অংশ নেন। রয়্যাল কলেজ অব সার্জনস থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক ঘুরে এই মিছিল সম্পন্ন হয়। তারা ফিলিস্তিনি সহকর্মীদের প্রতি সংহতি জানান এবং গাজায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান।

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরেও হাজারো মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া স্থানীয় মন্ত্রী মায়েরি ম্যাকঅ্যালান হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বলেন, ‘অত্যাচার বন্ধ হোক! আমাদের চোখের সামনে চলমান গণহত্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেই হবে। যুদ্ধাপরাধীরা যেন দায়মুক্তি না পায়।’

এদিকে, ইংল্যান্ডের নরউইচে ফিলিস্তিনপন্থী কর্মসূচিতে পুলিশ অন্তত ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। লন্ডনে গত শনিবারও পাঁচ শতাধিক মানুষকে আটক করা হয়েছিল।

ইংল্যান্ডের বাকিংহামশায়ারের হাই উইকোম্বের রয়্যাল এয়ার ফোর্স ঘাঁটিকে ঘিরে হাজারো মানুষ বিক্ষোভ করেন। তারা দাবি করেন, যুক্তরাজ্য যেন ইসরায়েলের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করে। প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইন এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘ব্রিটিশ সরকারকে লজ্জা! ইসরায়েলকে অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করতে হবে।’

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি অভিযানে অন্তত ৬১ হাজার ৯০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গালান্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। একইসঙ্গে গাজায় গণহত্যার অভিযোগে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলাও চলছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha