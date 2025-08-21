  1. Home
লিবিয়া: আমরা ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করব না।

২১ আগস্ট ২০২৫ - ১১:০১
News ID: 1718915
লিবিয়ার জাতীয় ঐক্য সরকারের প্রধান আব্দুলহামিদ আল-দাবিবা ইসরায়েলি সরকারের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): িতিনি আরও বলেন: "ফিলিস্তিনি জনগণকে বাস্তুচ্যুত করার অপরাধ আমরা মেনে নিচ্ছি এই দাবিগুলি মিথ্যা এবং মিডিয়ার মিথ্যা, এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর লিবিয়ায় তার দূতাবাসের মাধ্যমে এই ভিত্তিহীন খবর অস্বীকার করেছে।"

লিবিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সম্পর্কে আল-দাবিবাহ আরও বলেন: "মিলিশিয়াদের বিলুপ্তি দেশ পুনর্গঠন, এর প্রতিষ্ঠানগুলিকে একীভূত করা এবং একে ঐক্যবদ্ধ করার একটি জাতীয় প্রকল্প, এবং এটি কোনও ব্যক্তিগত বা প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রকল্প নয়।

এই মিলিশিয়াগুলি বিগত বছরের উত্তরাধিকার, যা কিছু কারণের কারণে তাদের শক্তিশালীকরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে তারা ভেবেছিল যে তারা সরকারের চেয়েও শক্তিশালী।"

