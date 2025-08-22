ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি: মার্কিন হুমকির কারণে জনসাধারণের শক্তির সমাবেশ ঘটছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ২৩ এবং ২৪ আগস্ট, জনসাধারণের বাহিনী, রিজার্ভ এবং সকল আগ্রহী পক্ষের একটি আদমশুমারি এবং আহ্বান অনুষ্ঠিত হবে। মাদুরোর মতে, বলিভারিয়ান জাতীয় মিলিশিয়ার ৪.৫ মিলিয়নেরও বেশি সদস্য রয়েছে।
পূর্বে খবরে বলা হয়েছিল যে ট্রাম্প পেন্টাগনকে ল্যাটিন আমেরিকায় মাদক কার্টেলগুলির উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। হোয়াইট হাউস ঘোষণা করেছে যে ভেনেজুয়েলা সহ মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। দেশটির উপকূলে তিনটি সামরিক জাহাজ পাঠানো হয়েছে।
ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি: সারা দেশে ৪৫ লক্ষ সামরিক কর্মী মোতায়েন নিশ্চিত করে যে কোনও সাম্রাজ্য ভেনেজুয়েলার পবিত্র মাটি স্পর্শ করবে না।
নিকোলাস মাদুরোকে ধরার জন্য মার্কিন সরকার পুরষ্কার দ্বিগুণ করার পর এবং ল্যাটিন আমেরিকার মাদক চোরাকারবারীদের হুমকি মোকাবেলায় আগামী ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ভেনেজুয়েলার উপকূলে তিনটি এজিস গাইডেড-ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মাদুরো এই মন্তব্য করেন।
