গাজা যুদ্ধ মুসলিম উম্মাহর যুদ্ধ; ইসরাইল গণহত্যা চালাচ্ছে আর বিশ্ব নীরব

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা যুদ্ধ মুসলিম উম্মাহর যুদ্ধ: ইয়েমেনি আলেম সমাজ।
ইয়েমেনি ওলামা সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে সতর্ক করে "বৃহত্তর ইসরাইল" গঠন পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছে। সেইসঙ্গে ইসলামী দেশগুলোকে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
ইয়েমেনি ওলামা সংস্থা সানায় তাদের বার্ষিক সভায় গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি এবং চলমান গণহত্যা এবং দুই মিলিয়নেরও বেশি ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনির ওপর আলোকপাত করে। সংস্থাটি জোর দিয়ে বলেছে, ইসলামী উম্মাহকে একটি অনুপ্রেরণামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং ফিলিস্তিনিদের বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে। ইয়েমেনি পণ্ডিতরা সতর্ক করে বলেছেন যে ইসরাইলি পদক্ষেপ কেবল অবরোধ নয় বরং ফিলিস্তিনের আরব-ইসলামিক পরিচয় ধ্বংস করার কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ।
ইয়েমেন ও ইরানের মধ্যকার কূটনৈতিক পরামর্শ
আনসারুল্লাহ ইয়েমেনের রাষ্ট্রদূত এবং প্রতিনিধি ইসলামী বিপ্লবের নেতার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টার সাথে এক বৈঠকে প্রতিরোধ ফ্রন্টের সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছেন।
তেহরানে আনসারুল্লাহ ইয়েমেনের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধি "ইব্রাহিম মুহাম্মদ আদ-দিলামি", ইসলামী বিপ্লবের নেতার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা "আলী আকবর বেলায়াতীর" সাথে এক বৈঠকে ইসরাইলি ও মার্কিন শাসনব্যবস্থার গালে ইরানের "চপেটাঘাত"কে শত্রুদের পরাজয়ের দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেছেন। আদ-দিলামি আরও জোর দিয়ে বলেছেন: ভুল ধারণা থাকা সত্ত্বেও, এ অঞ্চলে প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয় নি এবং এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। আদ-দিলামি ইরানের নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধ অক্ষ (ফিলিস্তিন, লেবানন, ইরাক) এর ওপর সমর্থন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে ইয়েমেনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন।
ইয়েমেনি আনসারুল্লাহ নেতা ফিলিস্তিনি গণহত্যার বিষয়ে বিশ্বের নীরবতার সমালোচনা করেছেন
ইয়েমেনি আনসারুল্লাহর নেতা ফিলিস্তিনি গণহত্যার বিষয়ে বিশ্বের নীরবতাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করে বলেছেন: ইসরাইলি শাসনব্যবস্থা গাজা উপত্যকায় গণহত্যার আশ্রয় নিয়েছে।
ইয়েমেনি আনসারুল্লাহ নেতা "সাইয়্যিদ আব্দুল মালিক আল-হুথি" গাজা যুদ্ধে ইসরাইলি আক্রমণের তীব্রতা এবং ইহুদিবাদী অপরাধের প্রতি মার্কিন সহযোগিতার সমালোচনা করেছেন। ইসরাইলি সেনাবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে শিশু, গণমাধ্যম এবং খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ এনে আল-হুথি বলেছেন: গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধ গণহত্যার উদাহরণ।
৩,৮০০ দিনের যুদ্ধে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের মর্মান্তিক পরিসংখ্যান
একটি মানবাধিকার সংস্থা প্রায় ৩,৮০০ দিনের যুদ্ধে ১৯ হাজারেরও বেশি বেসামরিক নাগরিকের হত্যা এবং ইয়েমেনের অবকাঠামোর ব্যাপক ধ্বংসের খবর দিয়েছে।
মানবাধিকার কেন্দ্র "আইন" ঘোষণা করেছে গত ১০ বছরে, নারী ও শিশুসহ প্রায় ১৯,০০০ ইয়েমেনি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে এবং প্রায় ৩৪,০০০ আহত হয়েছে। দেশের হাসপাতাল, মসজিদ এবং হাজার হাজার বেসরকারি ও সরকারি আবাসিক ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর নির্বিচার হামলার ঘটনায় ইয়েমেনে মানবিক সংকটের ট্র্যাজিক মাত্রা তুলে ধরে।
