সচিত্র সংবাদ: হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকীতে কিছু কিশোরীরা তাদের স্নাতক অনুষ্ঠান পবিত্র কারবালায় উদযাপন করেছে। ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২০:৪৫ পবিত্র কারবালা শহরে অবস্থিত আল-হাওরা যায়নব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একদল কিশোরীদের স্নাতক অনুষ্ঠান হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকীতে উদযাপন হয়/এ অনুষ্ঠানে হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ আলী তালেকানী উপস্থিত ছিলেন।
