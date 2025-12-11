  1. Home
সচিত্র সংবাদ: হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকীতে কিছু কিশোরীরা তাদের স্নাতক অনুষ্ঠান পবিত্র কারবালায় উদযাপন করেছে।

১১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২০:৪৫
News ID: 1760731
পবিত্র কারবালা শহরে অবস্থিত আল-হাওরা যায়নব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একদল কিশোরীদের স্নাতক অনুষ্ঠান হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকীতে উদযাপন হয়/এ অনুষ্ঠানে হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ আলী তালেকানী উপস্থিত ছিলেন।

کربلا

