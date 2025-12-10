গাজায় হাজার হাজার তাঁবু প্লাবিত/ভারী বৃষ্টিপাতে দুর্ভোগ চরমে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল একটি ভিডিও বিবৃতিতে খারাপ আবহাওয়ার ফলে 'আসন্ন মানবিক বিপর্যয়ের' বিষয়ে সতর্ক করেছেন।
পূর্বাভাস অনুসারে, গাজায় আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বাসাল বলেন, গাজা এখনো তীব্র মানবিক সংকটের মুখোমুখি। এই অঞ্চলের ২৪ লাখ বাসিন্দার চাহিদা পূরণে অনেক কম সহায়তা প্রবেশ করছে। তিনি মানবিক সাহায্যের অবাধ প্রবেশের জন্য অবিলম্বে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।
গতকাল মঙ্গলবার গাজা সরকারের মিডিয়া অফিস সতর্ক করে দিয়েছিল, বুধবার থেকে শুরু হয়ে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ বয়ে যাবে এবং লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষ হুমকির মুখে পড়বে।
গাজার মিডিয়া অফিসের পূর্ববর্তী তথ্য অনুসারে, দুই বছরের গণহত্যার যুদ্ধে ইসরায়েল ব্যাপক অবকাঠামো ধ্বংস করে ফেলায় হাজায় সবচেয়ে মৌলিক জিনিস 'আশ্রয়'-এর চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অঞ্চলটিতে প্রায় ৩ লাখ তাঁবু প্রয়োজন।
জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, গাজা পুনর্গঠনের প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে। গণহত্যার এই যুদ্ধে ৭০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৭১ হাজারেরও বেশি আহত হয়েছেন। গত ১০ অক্টোবর থেকে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়।
Your Comment