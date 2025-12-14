  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ

সচিত্র সংবাদ: হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যশোরে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৬:৫৭
News ID: 1761426
সচিত্র সংবাদ: হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যশোরে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

ইনকিলাব এ মাহদী মিশন-যশোর"-এর উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে নবী নন্দিনীর জীবনাদর্শ ও শিক্ষাকে সামনে রেখে বক্তারা সমাজে নৈতিকতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

হ

হ

হ

হ

হ

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha