সচিত্র সংবাদ: হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যশোরে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

সচিত্র সংবাদ: হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যশোরে আয়োজিত অনুষ্ঠান। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৬:৫৭ ইনকিলাব এ মাহদী মিশন-যশোর"-এর উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে নবী নন্দিনীর জীবনাদর্শ ও শিক্ষাকে সামনে রেখে বক্তারা সমাজে নৈতিকতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন।
