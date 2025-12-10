  1. Home
সচিত্র সংবাদ: হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাজারের সজ্জা।

১১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০০:১৫
News ID: 1760294
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর পবিত্র জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাজার প্রাঙ্গণ নবী নন্দিনীর নামে ব্যানার দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।

حرم امام حسین

